Bývalého kardinála obvinili zo sexuálneho zneužívania maloletej osoby

Washington 30. júla (TASR) - Americké úrady obvinili bývalého kardinála Theodora McCarricka zo sexuálneho napadnutia maloletého chlapca, ku ktorému malo dôjsť v 70. rokoch minulého storočia. Informovala o tom agentúra AP.



McCarricka, ktorého pápež František začiatkom roka 2019 ako vôbec prvého kardinála prepustil z kňazského stavu v súvislosti so sexuálnym zneužívaním, obvinili z troch prípadov nemravného útoku na osobu staršiu ako 14 rokov, vyplýva zo súdnych dokumentov, ktoré získal denník The Boston Globe.



Podľa právnika Mitchella Garabediana, ktorý zastupuje osobu obviňujúcu McCarricka, ide o vôbec prvé obvinenie kardinála zo sexuálnych zločinov voči maloletej osobe v Spojených štátoch.



"Na to, aby obeť sexuálne zneužívanie nahlásila a pokračovala v trestnom procese, je potrebná obrovská dávka odvahy," uviedol Garabedian v e-mailovej správe.



McCarrickov advokát Barry Coburn povedal len toľko, že "sa tešia na riešenie prípadu v súdnej sieni".



Vatikán vo svojej 450-stranovej správe vydanej na základe výsledkov interného vyšetrovania prenecháva podľa AP časť viny na bývalého pápeža Jána Pavla II. Ten v roku 2000 vymenoval McCarricka za washingtonského arcibiskupa a prijal McCarrickovo písomné vyjadrenie, v ktorom obvinenia odmieta.



V správe Vatikán ďalej viní aj vyšších duchovných predstaviteľov Spojených štátov, ktorí podľa neho Svätej stolici o bývalom kardinálovi neposkytli dostačujúce množstvo informácií.