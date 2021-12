Bývalého kňaza odsúdili na Východnom Timore za zneužívanie dievčat

Oecusse 21. decembra (TASR) - Bývalý americký kňaz obvinený zo sexuálneho zneužívania sirôt a znevýhodnených dievčat v ostrovnom štáte Východný Timor bol v utorok uznaný vinným a odsúdený na 12 rokov väzenia. Ide o prvý prípad tohto druhu v tomto prevažne katolíckom štáte, informovala agentúra AP.



Richard Daschbach (84), ktorý strávil desaťročia ako misionár v odľahlej východotimorskej enkláve Oecusse, čelil pred súdom obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí, ako aj z detskej pornografie a domáceho násilia.



Proces s ním sa začal vo februári, ale bol niekoľkokrát odložený. Zavŕšil sa napokon v novembri.



Počas súdneho konania sa obete viackrát sťažovali na to, že dostávajú vyhrážky.



Daschbach má silnú podporu niektorých miestnych vplyvných osobností, vrátane bývalého prezidenta Xanana Gusmaa, ktorý sa v utorok aj dostavil na súd.



Východný Timor je po Vatikáne druhým štátom sveta s najvyšším podielom obyvateľstva hlásiaceho sa ku katolíckej viere. Daschbach je tam v úcte pre úlohu, ktorú zohral počas boja tejto malej krajiny juhovýchodnej Ázie za nezávislosť.



Richard Daschbach, syn oceliara z Pittsburghu, bol vysvätený za kňaza v roku 1964. Do krajiny, ktorá je dnes známa ako Východný Timor, prišiel o niekoľko rokov neskôr, pričom si v 90. rokoch založil útulok s názvom Topu Honis, čo znamená Sprievodca životom.



Útulkom pod Daschbachovým vedením prešli stovky detí. O sexuálnom obťažovaní vypovedalo viac ako tucet žien, ale z rôznych dôvodov právnicko-technického charakteru mohlo byť oficiálne zaregistrovaných len deväť prípadov.



Daschbachov právny zástupca avizoval, že jeho mandant sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.



Skupina právnikov v oblasti ľudských práv zastupujúcich poškodených ocenila verdikt súdu, ale tiež má v pláne odvolať sa proti nemu - tvrdia, že trest by mal byť prísnejší.



Daschbach je zo sexuálneho zneužívania obvinený aj v USA, a to v siedmich prípadoch, pričom v každom z nich mu hrozí 30 rokov väzenia. Ministerstvo spravodlivosti USA zatiaľ neuviedlo, či plánuje požiadať o vydanie bývalého kňaza na trestné stíhanie.



V USA je Daschbach hľadaný aj v súvislosti s tromi prípadmi finančného podvodu.



Daschbachovo meno figuruje v tzv. červenom obežníku s menami medzinárodne hľadaných osôb, ktorý vydáva policajná organizácia Interpol.