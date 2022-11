Libérijský exveliteľ dostal doživotie za zločiny voči ľudskosti

Paríž 3. novembra (TASR) - Na doživotné väzenie odsúdil v stredu francúzsky súd bývalého libérijského vojenského veliteľa v súvislosti s násilím voči civilistom a s podieľaním sa na zločinoch proti ľudskosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Trestný súd v Paríži uznal 47-ročného Kuntiho Kamaru za vinného zo zločinov voči civilistom ešte v rokoch 1993 až 1994. Pri vyslovení verdiktu o doživotnom väzení preukázal len málo emócií, konštatuje AFP. Ide o prvý súdny proces vo Francúzsku s účastníkom libérijskej občianskej vojny.



Obvinenia sa týkali aj prípadu učiteľa, ktorého srdce mal údajne zjesť, ako aj prípadu, keď vojakom pod jeho velením nezabránil v znásilnení dvoch mladistvých dievčat, spresňuje AFP.



Počas občianskej vojny v Libérii prišlo v období od roku 1989 do roku 2003 o život viac než 250.000 ľudí. Boje sprevádzalo masové vraždenie, znásilnenia a mrzačenia, ktorých sa v mnohých prípadoch dopúšťali detskí vojaci.



Kamara bol regionálnym veliteľom Spojeného oslobodzovacieho hnutia Libérie za demokraciu (ULIMO), ktoré bojovalo proti Národnému vlasteneckému frontu exprezidenta Charlesa Taylora.



V roku 1997 odcestoval do Holandska, kde žil 12 rokov a získal občianstvo. Neskôr sa presťahoval do Belgicka a potom do Francúzska, kde ho v roku 2018 prvýkrát zatkli.