< sekcia Zahraničie
Bývalého lídra Náhorného Karabachu odsúdili na 20 rokov väzenia
Vardanjan pôsobil od septembra 2022 do februára 2023 na pozícii štátneho tajomníka Náhorného Karabachu.
Autor TASR
Baku 17. februára (TASR) - Arménskeho oligarchu a bývalého separatistického lídra regiónu Náhorný Karabach Rubena Vardanjana v utorok vojenský súd v azerbajdžanskom Baku odsúdil na 20 rokov väzenia, uvádzajú štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vardanjan pôsobil od septembra 2022 do februára 2023 na pozícii štátneho tajomníka Náhorného Karabachu. Išlo o druhú najvyššiu funkciu po prezidentovi, keďže po ústavných zmenách v roku 2017 tam neexistovala funkcia predsedu vlády. Vardanjana zatkli v septembri 2023 na hraničnom priechode, keď sa pokúšal z Náhorného Karabachu uniknúť po obsadení územia azerbajdžanskými silami.
Miliardára v Azerbajdžane od minulého roka súdili spoločne s ďalšími pätnástimi ľuďmi pre obvinenia z terorizmu, vojnových zločinov či zločinov proti ľudskosti. Prokuratúra pre Vardanjana žiadala doživotie. Ten na začiatku procesu trval na svojej nevine.
Vardanjanov právnik Jared Genser v januári minulého roka uviedol, že súdny proces je „mimoriadne neprehľadný“ a prípad označil za „politický divadelný proces“.
Vojenský súd v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku 6. februára odsúdil päť vysokopostavených predstaviteľov rozpustenej Republiky Arcach na území Náhorného Karabachu na doživotie.
Súd uznal za vinných z vojnových zločinov bývalého prezidenta Arajika Harutjunjana, ministra obrany Levona Mnacakanjana, predsedu parlamentu Davida Išchanjana, zástupcu veliteľa ozbrojených síl Davida Manukjana a ministra zahraničných vecí Davida Babajana.
Náhorný Karabach obývaný prevažne Arménmi bol po právnej stránke súčasťou azerbajdžanského územia. Po oficiálnom rozpade Sovietskeho zväzu ju od 90. rokov kontrolovali arménski separatisti a vyhlásili tam Republiku Arcach s hlavným mestom Stepanakert. Bola závislá na podpore arménskej vlády v Jerevane a prítomnosti ruských vojsk ako „mierovej sily“.
Územie získal Azerbajdžan po dvoch ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých takmer všetci etnickí Arméni (asi 100.000 ľudí) Náhorný Karabach opustili.
Vardanjan pôsobil od septembra 2022 do februára 2023 na pozícii štátneho tajomníka Náhorného Karabachu. Išlo o druhú najvyššiu funkciu po prezidentovi, keďže po ústavných zmenách v roku 2017 tam neexistovala funkcia predsedu vlády. Vardanjana zatkli v septembri 2023 na hraničnom priechode, keď sa pokúšal z Náhorného Karabachu uniknúť po obsadení územia azerbajdžanskými silami.
Miliardára v Azerbajdžane od minulého roka súdili spoločne s ďalšími pätnástimi ľuďmi pre obvinenia z terorizmu, vojnových zločinov či zločinov proti ľudskosti. Prokuratúra pre Vardanjana žiadala doživotie. Ten na začiatku procesu trval na svojej nevine.
Vardanjanov právnik Jared Genser v januári minulého roka uviedol, že súdny proces je „mimoriadne neprehľadný“ a prípad označil za „politický divadelný proces“.
Vojenský súd v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku 6. februára odsúdil päť vysokopostavených predstaviteľov rozpustenej Republiky Arcach na území Náhorného Karabachu na doživotie.
Súd uznal za vinných z vojnových zločinov bývalého prezidenta Arajika Harutjunjana, ministra obrany Levona Mnacakanjana, predsedu parlamentu Davida Išchanjana, zástupcu veliteľa ozbrojených síl Davida Manukjana a ministra zahraničných vecí Davida Babajana.
Náhorný Karabach obývaný prevažne Arménmi bol po právnej stránke súčasťou azerbajdžanského územia. Po oficiálnom rozpade Sovietskeho zväzu ju od 90. rokov kontrolovali arménski separatisti a vyhlásili tam Republiku Arcach s hlavným mestom Stepanakert. Bola závislá na podpore arménskej vlády v Jerevane a prítomnosti ruských vojsk ako „mierovej sily“.
Územie získal Azerbajdžan po dvoch ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých takmer všetci etnickí Arméni (asi 100.000 ľudí) Náhorný Karabach opustili.