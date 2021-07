Bývalého lídra rumunskej strany Dragneu predčasne prepustia z väzenia

Bukurešť 15. júla (TASR) - Bývalý líder rumunskej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, ktorého v roku 2019 odsúdili na tri a pol roka väzenia za korupciu, bude predčasne prepustený. Vo štvrtok o tom rozhodol súd, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AP.



Dragnea, ktorého najvyšší súd odsúdil v máji 2019 za zneužitie úradných právomocí, bol v čase vynesenia verdiktu najvplyvnejším rumunským politikom



Podľa prokuratúry Dragnea v rokoch 2008 až 2010 zasiahol v prospech dvoch žien zamestnaných jeho politickou stranou tak, aby im vyplácal mzdu rumunský úrad na podporu rodiny. Obe ženy priznali, že dostávali plat od spomínaného úradu, pritom však v skutočnosti pracovali pre stranu.



Liviu Dragnea, ktorý si odpykal takmer dva roky a dva mesiace z vymeraného trestu, sa obrátil na okresný súd v Bukurešti so žiadosťou o predčasné prepustenie, pričom argumentoval svojím dobrým správaním.



"Počas výkonu trestu som sa správal slušne a dôstojne," povedal Dragnea sudcom. "Každý deň som išiel do práce, ktorú mi povolili. Zúčastňoval som sa na všetkých kurzoch, ktoré mi povolili, nikdy som nechýbal ani deň," obhajoval sa.



Súd napokon vo štvrtok povolil jeho predčasné prepustenie na slobodu. Dragneova predchádzajúca žiadosť z apríla tohto roku bola zamietnutá.



Počas Dragneovho vedenia v roku 2017 vtedajšia vládna strana PSD presadila novelu zákonov o justícii, ktorá vyvolala jedny z najväčších protivládnych protestov v Rumunsku od pádu komunistického režimu v roku 1989.



Liviu Dragnea, ktorý sa vlani vo väznici nakazil koronavírusom a sťažoval na zlé zaobchádzanie počas zadržiavania, sa ako šéf najsilnejšej strany nemohol stať rumunským premiérom - dôvodom bolo jeho odsúdenie z roku 2016 za zmanipulovanie volieb.



Keď Dragneu v roku 2019 odsúdili, do ulíc rumunského hlavného mesta Bukurešť vyšli stovky ľudí, aby tento verdikt oslávili.