Bývalého maďarského šéfa diplomacie napadol muž kladivom

Budapešť 2. júna (TASR) - Bývalého maďarského ministra zahraničných vecí Gézu Jeszenszkého v nedeľu popoludní v Budapešti napadol kladivom muž. Podľa servera klubradio.hu na exministra a jeho manželku zaútočil pod bránou ich bydliska. Jeszenszký, ktorého hospitalizovali so zlomeninou lebky, je mimo ohrozenia života, manželka utrpela ľahšie zranenie na hlave, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Páchateľ, ktorého zadržala polícia na námestí Fővámtér, na exministra a jeho manželku zaútočil podobným spôsobom aj pred dvoma rokmi.



Jeszenszký, ktorý bol veľvyslancom vo Washingtone aj Osle, pre viaceré médiá uviedol, že k útoku došlo pri ich návrate domov pri vchode do brány. „Najskôr som si myslel, že zo stropu spadla tehla. Skôr než som sa stihol otočiť, prišla druhá rana. Maskovaný muž s čiapkou ma chcel zabiť,“ povedal exminister a dodal, že čašník vedľajšej reštaurácie sa snažil zabrániť útoku. Úder bol preto slabší, avšak spôsobil veľkú ranu.



Okrem Jeszenszkého s krvácajúcou hlavou sa po páchateľovi rozbehlo aj niekoľko ďalších ľudí, napokon ho zadržala privolaná polícia.



„Pred dvoma rokmi ma ten istý maskovaný muž napadol na našom dvore podobným spôsobom, ale vtedy sa mu podarilo utiecť a nenašli ho,“ dodal Jeszenszky, ktorý uviedol, že polícia teraz zaistila aj kladivo, ktorým zaútočil.



„Myslel som si, že to nič vážne nie je, ale sanitka ma s manželkou odviezla na Semmelweisovu kliniku, kde CT vyšetrenie zistilo, že mám zlomeninu lebky pod uchom. V ten istý večer ma operovali, zdá sa, že nebezpečenstvo môjho života pominulo, ale v nemocnici budem ešte minimálne týždeň,“ povedal Jeszenszky, ktorý bol ministrom zahraničných vecí po prvých demokratických voľbách po zmene režimu vo vláde premiéra Józsefa Antalla.



Pre klubradio.hu 83-ročný exminister povedal, že často sa mu vyhrážali a že nevylučuje ani politickú motiváciu útoku. Podľa servera telex.hu sa vlani v novembri ozval proti očierňovaniu Pétera Magyara, najostrejšieho kritika vlády premiéra Viktora Orbána, a vyjadril sympatie k zahraničnopolitickým postojom Magyarovej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda).



Útočník sa priznal k činu, podľa Jeszenszkého polícii povedal, že má osobné problémy a že iba chcel niekomu ublížiť. Exminister však vyjadril presvedčenie, že išlo o cielený útok.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)