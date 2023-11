Bývalého módneho magnáta uznali vinným v kauze sexuálneho napadnutia

Toronto 12. novembra (TASR) - Zakladateľ jednej z najväčších kanadských odevných značiek Peter Nygard bol súdom v Toronte uznaný vinným v štyroch prípadoch sexuálneho napadnutia.



Porota, ktorá zasadala päť dní, tohto módneho magnáta oslobodila spod obžaloby zo sexuálneho napadnutia jednej zo žien, ktoré svedčili na sedem týždňov trvajúcom súdnom procese, a zbavila ho aj obvinenia z násilného uväznenia, spresnila vo svojej nedeľnej správe agentúra AFP.



Rozsudok nad 82-ročným Nygardom bude oznámený neskôr, dodala agentúra AFP.



Obvineniu čelí Nygard aj v Spojených štátoch, a to v kauze sexuálneho obchodovania, vydieračského sprisahania a v ďalších bodoch obžaloby.



Nygard, ktorý je väzobne stíhaný, sa pritom proti svojmu vydaniu z Kanady do USA odvolal, pričom argumentoval svojím zlým zdravotným stavom.



Päť žien, na ktorých svedectvách a dôkazoch je postavená obžaloba v procese v Toronte, vypovedalo, že ich Nygard pod rôznymi zámienkami nalákal do svojej spálne vo svojom sídle v Toronte a následne ich sexuálne napadol. Sťažovateľky mali v čase útokov od 16 do 28 rokov. K činom došlo v rokoch 1980 až 2005.



Nygard tieto obvinenia pred súdom odmietol. Tvrdil rovnako, že trpí "stratou krátkodobej pamäte" a že sexuálne útoky a znásilnenia opísané ženami "nemá v povahe". Doplnil, že aj vzhľadom na jeho spoločenské postavenie by takéto konanie bolo "samovražedné".