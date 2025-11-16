Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalého opáta budhistického chrámu Šaolin zatkli za spreneveru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Do úradu opáta nastúpil v roku 1999 a v nasledujúcich desaťročiach rozširoval štúdium v šaolinskom chráme a jeho kultúrne poznatky do zahraničia.

Autor TASR
Peking 16. novembra (TASR) - Bývalého opáta budhistického chrámu Šaolin známeho ako miesto vzniku kung-fu Š'Jung-sina zatkli pre podozrenie zo sprenevery. V nedeľu o tom informovali miestne úrady, píše TASR podľa agentúry AFP.

Prokuratúra v stredočínskej provincii Čche-nan o jeho zatknutí rozhodla pre „podozrenie zo sprenevery, zneužitia finančných prostriedkov a prijímania úplatkov ako neštátny zamestnanec“, uviedla vo vyhlásení.

Š'Jung-sin bol z pozície opáta chrámu Šaolin odvolaný v júli pre „mimoriadne“ zlé správanie a pre podozrenia zo sprenevery peňazí určených pre chrám ho začali vyšetrovať úrady. V tom istom mesiaci najvyšší budhistický úrad v Pekingu oznámil, že po nových obvineniach ruší jeho vysvätenie za mnícha.

„Jeho činy sú mimoriadne zlej povahy, vážne podkopávajú povesť budhistickej komunity a poškodzujú imidž mníchov,“ uviedla vtedy Budhistická asociácia Číny.

Do úradu opáta nastúpil v roku 1999 a v nasledujúcich desaťročiach rozširoval štúdium v šaolinskom chráme a jeho kultúrne poznatky do zahraničia. Stal sa známym ako „biznisový mních“ pre založenie desiatok spoločností v zahraničí a bol často kritizovaný za komercializáciu budhizmu. Používal flotilu luxusných áut a údajne splodil niekoľko detí s viacerými ženami.
