Bývalého pakistanského premiéra Imrana Chána postrelili do nohy

Islamabád 3. novembra (TASR) - Bývalého pakistanského premiéra Imrana Chána vo štvrtok postrelil do nohy ozbrojený muž, keď spustil paľbu na konvoj vozidiel expremiéra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.



Podľa Chánových asistentov zranenie politika nie je vážne. "Jeho stav je stabilný... Bol to pokus zabiť ho, spáchať na neho atentát," uviedol Chánov spolupracovník Raoof Hasan.



Podľa Hasana bol jeden z mužov podozrivých zo spáchania útoku zastrelený. "Druhého vzali do policajnej väzby," uviedol Hasan. Streľba zranila aj ďalších najmenej troch ľudí.



Podľa agentúry Reuters bývalého premiéra po incidente previezli do nemocnice.



Útok sa odohral vo východnej provincii Pandžáb. Chán s konvojom vozidiel, na ktorý sa strieľalo, cestoval do pakistanského hlavného mesta Islamabád. Túto cestu uskutočnil v rámci svojej kampane, ktorej cieľom je prinútiť pakistanskú vládu usporiadať predčasné voľby. Chán v rámci tejto kampane viedol protestný pochod z pandžábskej metropoly Láhaur smerom do Islamabadu.