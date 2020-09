Bývalého poslanca britského parlamentu odsúdili na za sexuálne útoky

Londýn 16. septembra (TASR) – Na dva roky väzenia odsúdil súd v Británii bývalého konzervatívneho poslanca, ktorého predtým uznal za vinného zo sexuálneho útoku voči dvom ženám. Informovala o tom agentúra AP.



Charlie Elphicke, poslanec za Dover v rokoch 2010-19, bol za vinného uznaný koncom júla v troch bodoch obžaloby týkajúcej sa sexuálneho obťažovania. Toho sa dopustil voči asi 30-ročnej žene v roku 2007 a dvakrát v roku 2016 aj voči mladej zamestnankyni britského parlamentu.



Verdikt súdu, voči ktorému sa Elphicke odvolal, viedol jeho manželku Natalie, poslankyňu za Dover, k oznámeniu, že ich 25 rokov trvajúce manželstvo sa končí.



Sudkyňa Philippa Whippleová v utorok pri vynášaní rozsudku označila exposlanca za sexuálneho predátora, ktorý svoj úspech a rešpekt voči svojej osobe využíval ako krytie svojich násilných činov.



Advokát odsúdeného Ian Winter pred súdom ubezpečoval, že jeho mandant si z prípadu vzal poučenie a draho za to zaplatil nielen rozchodom s manželkou, ale aj odmietaním zo strany ich 20-ročnej dcéry a problémami v škole ich 13-ročného syna.



Charliemu Elphickeovi bolo prvýkrát pozastavené členstvo v Konzervatívnej strane v novembri 2017, keď sa objavili obvinenia zo sexuálneho útoku. Členstvo mu v decembri roku 2018 obnovila premiérka Theresa Mayová. Stalo sa tak len krátko pred tým, ako jej samej bola v parlamente vyslovená nedôvera.



Po vznesení obvinenia v roku 2019 bolo Charliemu Elphickeovi opäť pozastavené členstvo v strane, čo malo za následok, že sa ešte viac zmenšila už aj tak tesná väčšina vládnucej strany v parlamente, a to uprostred turbulencií súvisiacich s odchodom Británie z EÚ.



Vo volebnom obvode Dover Elphickea potom v parlamentných voľbách v decembri 2019 vystriedala jeho manželka Natalie.



V auguste bol pre podozrenie zo znásilnenia zadržaný a vzatý do väzby aj ďalší poslanec Konzervatívnej strany. Polícia ho prepustila na kauciu. Jeho meno nebolo zverejnené, čo je v Británii bežná prax, kým nie je voči podozrivému vznesené obvinenie, dodala agentúra AP.