Bývalého predsedu parlamentu na Cypre Syllourisa obžalovali z korupcie

Nikózia 13. septembra (TASR) - Bývalý predseda cyperského parlamentu Demetris Syllouris bol v pondelok spolu s tromi ďalšími podozrivými obžalovaný z korupcie a sprisahania proti štátu pre škandál so "zlatými pasmi". TASR informuje podľa správy agentúry DPA a televízie al-Džazíra.



Po pondelkovom predbežnom vypočutí bol termín pojednávania stanovený na 26. októbra. Ďalšími obžalovanými sú bývalý poslanec a developer Christakis Giovanis, Antonis Antoniou, výkonný riaditeľ skupiny Giovani a právnik Andreas Pittadjis. Syllouris, Giovanis a Antoniou boli prepustení na kauciu 50.000 eur, Pittadjis 30.000 eur.



Cyprus ponúkal žiadateľom z krajín mimo EÚ "zlatý pas", ak v krajine investujú aspoň dva a pol milióna eur. Nesmeli však byť súdne trestaní. Investigatívna reportáž televízie al-Džazíra z augusta 2020 však ukázala, že v prvom rade ide o peniaze.



Predseda parlamentu Syllouris nasnímaný skrytou kamerou nastrčenému sprostredkovateľovi hovorí, že ak čínsky podnikateľ investuje dostatok peňazí na Cypre, bude mať jeho podporu na akejkoľvek úrovni. V Číne však podnikateľa odsúdili na sedem rokov za pranie špinavých peňazí. Na otázku, či by dostal pas, Syllouris odpovedal: "Nemôžem povedať 100 percent, ale hovorím 99 percent."



Podľa reportáže "zlaté pasy" získali ďalšie desiatky ľudí -napríklad z Ruska - porušujúcich medzinárodné sankcie alebo sa nachádzajúcich priamo vo väzení.



Po odvysielaní reportáže Syllouris a Giovanis odstúpili. Cyperský prezident Nikos Anastasiades aj na nátlak ostatných členov EÚ oznámil zastavenie programu "zlatých pasov" od 1. novembra 2020.



Cyprus je členskou krajinou EÚ od roku 2004 a jeho pasy umožňujú slobodu pohybu a práce v rámci celej EÚ. V auguste vyšetrovanie zistilo, že v rokoch 2007 až 2020 dostalo cyperské občianstvo 3517 ľudí, ako aj 3810 ich najbližších. Veľký počet z nich však tieto pasy dostal nezákonne.



Podľa dávnejšieho vyjadrenia cyperského prezidenta Nikosa Anastasiadesa priniesol tento program do štátnej pokladnice 9,7 miliardy eur.