Bývalého prezidenta Interpolu obžalovali z prijímania úplatkov

Meng zneužíval svoju funkciu na to, aby nelegálne nadobúdal hotovosť a majetok výmenou za rôzne protislužby.

Peking 10. mája (TASR) - Čínska prokuratúra v piatok obžalovala bývalého prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-weja z prijímania úplatkov, píše agentúra AP.



Prokuratúra v meste Tchien-ťin na severovýchode krajiny vo vyhlásení uviedla, že Meng zneužíval svoju funkciu námestníka čínskeho ministra verejnej bezpečnosti, ako aj pozíciu náčelníka námornej polície na to, aby "nelegálne nadobúdal hotovosť a majetok výmenou za rôzne protislužby". Takto získané sumy boli podľa vyhlásenia "mimoriadne vysoké".



Meng sa funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, ujal v novembri 2016. V Číne zároveň zastával funkciu námestníka ministra verejnej bezpečnosti. V posledných rokoch žil vo francúzskom Lyone spoločne s manželkou a dvoma deťmi.



O Menga sa začali zaujímať svetové médiá po tom, ako jeho manželka koncom septembra 2018 nahlásila, že je nezvestný. Po vycestovaní do Číny sa jej totiž neozval a ani samotný Interpol spočiatku nedokázal uviesť, kde sa Meng nachádza.



Interpol následne dostal Mengovu okamžitú rezignáciu na post prezidenta tejto organizácie. Čínske úrady oznámili, že čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalšie porušenia zákona. V marci Menga vylúčili z vládnucej komunistickej strany a jeho prípad odovzdali prokuratúre, čo v Číne spravidla vedie k obžalobe a odsúdeniu, upozornila vtedy agentúra DPA.



Stranícka disciplinárna komisia uviedla, že Meng "zneužíval svoje postavenie a moc na osobné výhody", utrácal štátne peniaze, aby financoval "výstredný životný štýl svojej rodiny" a pohŕdal zásadami strany.



Agentúra AP v tejto súvislosti upozorňuje na to, že Meng mohol v skutočnosti stratiť priazeň čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.



Čínsky líder začal rozsiahlu kampaň tvrdých zákrokov proti pohlavárom podozrivým z korupcie a z nedostatku lojality.



Mnohí analytici však podľa AP tvrdia, že cieľom čínskeho prezidenta je v skutočnosti posilňovanie vlastnej pozície v strane prostredníctvom cielenej a účelovej likvidácie potenciálnych rivalov v boji o vplyv.