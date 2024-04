Bývalého producenta Harveyho Weinsteina v New Yorku hospitalizovali

New York 28. apríla (TASR) - Bývalého hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina hospitalizovali v sobotu po jeho návrate do väznice v New Yorku - krátko po tom, čo tamojší najvyšší súd zrušil rozsudok z roku 2020, v ktorom ho uznali za vinného zo sexuálnych trestných činov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Jeho obhajca Arthur L Aidala spresnil, že Weinstein potreboval okamžitú lekársku asistenciu; podrobuje sa "nespočetnému množstvu testov" a zostáva na pozorovaní. Americké médiá citovali políciu, podľa ktorej Weinsteina hospitalizovali v nemocnici Bellevue Hospital na Manhattane.



V inom prípade znásilnenia ženy v Beverly Hills exproducenta odsúdil na 16 rokov aj súd v Los Angeles. Tento rozsudok je právoplatný a preto 72-ročný Weinstein zostane vo väzení. Pred súdom sa má najbližšie objaviť opäť na budúci týždeň.



Obvinenia desiatok žien voči Oscarom ocenenému producentovi sa začali objavovať v roku 2017 a významnou mierou prispeli k vzniku hnutia známeho ako #MeToo. Weinstein trvá na svojej nevine.