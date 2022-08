Bývalého Putinovho poradcu Čubajsa hospitalizovali

Londýn/Moskva 1. augusta (TASR) - Ruský reformátor Anatolij Čubajs, ktorý sa pre vojnu na Ukrajine vzdal postu poradcu v Kremli, bol hospitalizovaný v Európe so zriedkavou poruchou imunity napadajúcou nervový systém.



Podľa agentúry Reuters o tom informovala ruská novinárka a politická aktivistka Xenija Sobčaková, ktorá sa odvolala na Čubajsovu manželku, režisérku Avdotiju Smirnovovú.



Čubajsovi podľa Sobčakovej diagnostikovali Guillainov-Barrého syndróm. Jeho zdravotný stav je momentálne stabilizovaný.



Webová stránka WHO popisuje Guillainov-Barrého syndróm ako stav, pri ktorom ľudský imunitný systém napáda vlastné periférne nervy vrátane miechových koreňov. Syndróm môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku, no najčastejšie sa vyskytuje u dospelých a mužov. Väčšina ľudí sa úplne uzdraví aj v tých najťažších prípadoch.



Zo statusu Sobčakovej, zverejneného v aplikácii Telegram, nie je jasné, kde v Európe je 67-ročný Čubajs hospitalizovaný.



Hoci Čubajs neuviedol dôvod svojej demisie, ktorú podal v marci, predpokladá sa, že to bolo pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Krátko po demisii z Ruska odcestoval.



Čubajs je najvyššie postaveným predstaviteľom režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa po 24. februári, keď sa začala vojna na Ukrajine, rozhodol pre odchod z funkcie.



Naposledy pôsobil ako Putinov emisár pri medzinárodných organizáciách pre trvalo udržateľný rozvoj. V Rusku je Čubajs dobre známy, keďže vysoké funkcie zastával od začiatku 90. rokov, keď mal za vlády vtedajšieho prezidenta Borisa Jeľcina na starosti privatizáciu.