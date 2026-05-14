Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Bývalého šéfa národného parku v Chorvátsku obvinili z pytliactva

Ilustračná snímka Foto: TASR

Autor TASR
Záhreb 13. mája (TASR) - Bývalého riaditeľa chorvátskeho národného parku Brijuni v stredu obvinili z pytliactva. Stalo sa tak po správach, že bol údajne poľovať v jednej z najnedotknutejších prírodných rezervácií v jadranskej krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šesťdesiatdvaročný muž bol podľa polície obvinený z nelegálneho lovu a nelegálnej držby zbraní. Polícia jeho totožnosť nepotvrdila, podľa miestnych médií však ide o Eduarda Količa, niekdajšieho šéfa národného parku Brijuni, ktorý pozostáva zo 14 ostrovov v Jadranskom mori.

Záhrebský denník Jutarnji zverejnil video, na ktorom strieľa z pušky s tlmičom údajne na zver. Količ v súčasnosti pôsobí ako vedúci jedného z oddelení v parku. Jeho zamestnanci pre denník povedali, že tento incident je len jedným z mnohých príkladov zlej správy parku, pričom medzi ne patrili aj poľovačky.

Súčasný riaditeľ parku Brijuni vo vyhlásení zaslanom AFP uviedol, že podal trestné oznámenie s cieľom vyšetriť tvrdenia o Količovi. Ten bol riaditeľom parku dvakrát medzi rokmi 2008 a 2024.

Sústrovie Brijuni kedysi slúžilo ako luxusné sídlo bývalého vodcu Juhoslávie Josipa Broza Tita. Po jeho smrti v roku 1980, bola oblasť o tri roky neskôr vyhlásená za národný park, v ktorom žije pôvodná voľne žijúca zver, ako sú jelene a diviaky. Nájsť sa tam však dajú aj dovezené exotické druhy.
