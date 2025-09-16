< sekcia Zahraničie
Bývalého šéfa nemeckej Spolkovej spravodajskej služby vyšetrujú
Frankfurt 16. septembra (TASR) - Bývalý šéf nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z účasti na pokuse o únos dvoch detí. Cieľom plánu bolo uniesť deti z Dánska, kde v tom čase žili spolu so svojím otcom. Podľa zistených informácii si únos objednala matka detí, ktorá je zároveň dedičkou reťazca populárnych reštaurácií v Hamburgu, uviedla v utorok nemecká prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
August Hanning (79), bývalý šéf BND, je spolu s bývalým policajtom (64), ktorý v minulosti viedol bezpečnostnú firmu, obvinený z prijatia provízie od Christiny Blockovej - jej otec založil reštaurácie Block House špecializujúce sa na steaky.
Z účasti na pôvodnom neúspešnom pokuse o únos z roku 2022 prokuratúra obvinila oboch mužov. Hanning a policajt vo výslužbe údajne dostali viac ako 100.000 eur za to, že unesú deti Blockovej, ktoré boli v tom čase v opatere jej bývalého manžela v Dánsku.
„Plán sa nepodarilo uskutočniť len pre to, že otec detí si včas všimol podozrivé osoby v okolí svojho domu a informoval dánsku políciu,“ uvádza sa v stanovisku.
O rok neskôr, na Silvestra 2023, došlo k úspešnému pokusu o únos - podieľali sa na ňom údajne bývalí agenti izraelských tajných služieb.
Chlapec a dievča, ktorí mali v tom čase 10 a 13 rokov, boli po niekoľkých dňoch vrátení otcovi.
V rámci vyšetrovania tohto prípadu bolo v utorok v niekoľkých nemeckých spolkových krajinách a vo Švajčiarsku prehľadaných 13 nehnuteľností, uviedli prokurátori.
Hanning, ktorý bol v rokoch 1998 až 2005 šéfom BND, v médiách predčasom poprel akúkoľvek účasť na pokuse o únos detí.
Za objednávku násilného únosu sú v súčasnosti vyšetrovaní Blocková, jej partner a jeden muž z Izraela.
Hamburská prokuratúra v utorok uviedla, že skúma, „či a do akej miery“ sa Hanning a bývalý policajný dôstojník, mohli podieľať aj na únose z roku 2023.
Prokuratúra tiež uviedla, že obaja muži, Blocková a manažéri istej izraelskej spoločnosti, sú podozriví aj z pokusu o diskreditáciu otca detí prostredníctvom obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých osôb. V roku 2023 totiž na pozemku domu Blockovej exmanžela podhodili „pevný disk obsahujúci viac ako 500 obrázkov a 64 videí detskej pornografie.“
