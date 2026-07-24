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Bývalého šéfa tajnej služby v Mali odsúdili na 15 rokov väzenia
Goita patrí k dôstojníkom armády, ktorí v auguste 2020 pri vojenskom puči zosadili zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu.
Autor TASR
Bamako 24. júla (TASR) - Súd v Mali v piatok odsúdil bývalého šéfa domácej spravodajskej služby na 15 rokov väzenia za „sprisahanie proti vláde“. Verdikt padol po desaťdňovom procese, počas ktorého obžalovaný plukovník Kassoum Goita otvorene obvinil vládnucu vojenskú juntu z korupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Goita, bývalý šéf vnútornej bezpečnosti krajiny, čelil obvineniam z pokusu o štátny prevrat a z destabilizácie štátnych inštitúcií. Súd ho uznal za vinného zo zločineckého spolčenia a sprisahania proti vláde.
Počas procesu Goita vinu odmietal. Súčasné vládnuce orgány zároveň verejne obvinil zo sprenevery štátnych financií, ako aj z toho, že ho podrobili mučeniu.
Goita patrí k dôstojníkom armády, ktorí v auguste 2020 pri vojenskom puči zosadili zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu. Tento prevrat viedol plukovník Assimi Goita. Obaja muži majú rovnaké priezvisko, nie sú však v príbuzenskom vzťahu, pripomína AFP.
Armáda pod diplomatickým tlakom následne odovzdala moc dočasnej vláde vedenej civilistami. Jej úlohou bolo nasmerovať Mali späť k civilnej správe. Kassoum Goita sa pod touto vládou stal šéfom domácej spravodajskej služby. Z funkcie ho však odvolali po tom, čo Assimi Goita v roku 2021 uskutočnil druhý štátny prevrat, keď zosadil lídrov dočasnej vlády a sám sa vyhlásil za dočasného prezidenta.
Prokurátor žiadal pre Kassouma Goitu a ďalších piatich obžalovaných 20-ročný trest väzenia. Všetci šiesti obžalovaní v tomto procese vinu odmietali. Súd im napokon vymeral tresty v rozmedzí od siedmich do 15 rokov väzenia.
„Verdikt nás neprekvapil. Plánujeme vyčerpať všetky vnútroštátne právne prostriedky a až potom sa obrátime na iné orgány,“ uviedol pre agentúru AFP Goitov obhajca.
Goita, bývalý šéf vnútornej bezpečnosti krajiny, čelil obvineniam z pokusu o štátny prevrat a z destabilizácie štátnych inštitúcií. Súd ho uznal za vinného zo zločineckého spolčenia a sprisahania proti vláde.
Počas procesu Goita vinu odmietal. Súčasné vládnuce orgány zároveň verejne obvinil zo sprenevery štátnych financií, ako aj z toho, že ho podrobili mučeniu.
Goita patrí k dôstojníkom armády, ktorí v auguste 2020 pri vojenskom puči zosadili zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu. Tento prevrat viedol plukovník Assimi Goita. Obaja muži majú rovnaké priezvisko, nie sú však v príbuzenskom vzťahu, pripomína AFP.
Armáda pod diplomatickým tlakom následne odovzdala moc dočasnej vláde vedenej civilistami. Jej úlohou bolo nasmerovať Mali späť k civilnej správe. Kassoum Goita sa pod touto vládou stal šéfom domácej spravodajskej služby. Z funkcie ho však odvolali po tom, čo Assimi Goita v roku 2021 uskutočnil druhý štátny prevrat, keď zosadil lídrov dočasnej vlády a sám sa vyhlásil za dočasného prezidenta.
Prokurátor žiadal pre Kassouma Goitu a ďalších piatich obžalovaných 20-ročný trest väzenia. Všetci šiesti obžalovaní v tomto procese vinu odmietali. Súd im napokon vymeral tresty v rozmedzí od siedmich do 15 rokov väzenia.
„Verdikt nás neprekvapil. Plánujeme vyčerpať všetky vnútroštátne právne prostriedky a až potom sa obrátime na iné orgány,“ uviedol pre agentúru AFP Goitov obhajca.