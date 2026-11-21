< sekcia Zahraničie
Bývalého šéfa talianskej polície našli mŕtveho, asi šlo o samovraždu
Gianni De Gennaro (78) sa zrejme zastrelil vo svojom dome v Toskánsku.
Autor TASR
Rím 21. novembra (TASR) - Bývalého šéfa talianskej polície, proti ktorému prebiehalo vyšetrovanie pre podozrenia z marenia vyšetrovania vraždy protimafiánskeho sudcu Paola Borsellina z roku 1992, v sobotu našli mŕtveho. Talianske médiá uviedli, že pravdepodobne išlo o samovraždu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gianni De Gennaro (78) sa zrejme zastrelil vo svojom dome v Toskánsku. Denník La Repubblica informoval, že úrady kontaktovali jeho príbuzní po tom, čo sa im v piatok večer nepodarilo s ním spojiť. Jeho telo našli príslušníci bezpečnostných zložiek v sobotu nadránom.
Prokuratúra v meste Caltanissetta na Sicílii začala minulý týždeň voči De Gennarovi vyšetrovanie pre podozrenie z marenia spravodlivosti v súvislosti s vyšetrovaním bombového útoku z 19. júla 1992 v Palerme, pri ktorom zahynul sudca Borsellino a päť členov jeho ochranky.
Podľa prokuratúry došlo počas vyšetrovania tohto útoku k zatajeniu dôkazov. Najnovšie vyšetrovanie sa zameralo najmä na Borsellinov denník s poznámkami týkajúcimi sa jeho vyšetrovaní, ktorý sa stratil krátko po spomínanom útoku.
V uplynulých dňoch prokuratúra nariadila u De Gennara domovú prehliadku a požiadala o jeho umiestnenie do domáceho väzenia. Sudca dohliadajúci na predbežné vyšetrovanie však jej žiadosť zamietol. O odvolaní sa malo rozhodnúť 1. decembra.
K vražde Borsellina došlo necelé dva mesiace po inom známom útoku mafie.
Dňa 23. mája 1992 zahynul pri bombovom výbuchu neďaleko sicílskeho mesta Capaci pri Palerme protimafiánsky sudca Giovanni Falcone (53), jeho manželka a traja členovia jeho ochranky.
Borsellino zahynul pri podobnom bombovom útoku v Palerme 19. júla, čo ešte viac zintenzívnilo kampaň proti sicílskej mafiánskej organizácii Cosa Nostra.
V januári 1993 polícia zatkla šéfa Cosa Nostry Salvatoreho „Tota“ Riinu, známeho ako „Zviera“, ktorého označovali aj za „bossa bossov“ (il capo dei capi).
Mnohí z tých, ktorí stáli za týmito útokmi, boli neskôr odsúdení, no v prípade Borsellino dodnes zostávajú nezodpovedané viaceré otázky, najmä v súvislosti so zmiznutím denníka.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že ju správa o De Gennarovej smrti „hlboko šokovala“.
„V tejto ťažkej chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho bratovi, generálnemu veliteľovi finančnej polície, ako aj všetkým jeho blízkym...,“ povedala premiérka.
Gianni De Gennaro (78) sa zrejme zastrelil vo svojom dome v Toskánsku. Denník La Repubblica informoval, že úrady kontaktovali jeho príbuzní po tom, čo sa im v piatok večer nepodarilo s ním spojiť. Jeho telo našli príslušníci bezpečnostných zložiek v sobotu nadránom.
Prokuratúra v meste Caltanissetta na Sicílii začala minulý týždeň voči De Gennarovi vyšetrovanie pre podozrenie z marenia spravodlivosti v súvislosti s vyšetrovaním bombového útoku z 19. júla 1992 v Palerme, pri ktorom zahynul sudca Borsellino a päť členov jeho ochranky.
Podľa prokuratúry došlo počas vyšetrovania tohto útoku k zatajeniu dôkazov. Najnovšie vyšetrovanie sa zameralo najmä na Borsellinov denník s poznámkami týkajúcimi sa jeho vyšetrovaní, ktorý sa stratil krátko po spomínanom útoku.
V uplynulých dňoch prokuratúra nariadila u De Gennara domovú prehliadku a požiadala o jeho umiestnenie do domáceho väzenia. Sudca dohliadajúci na predbežné vyšetrovanie však jej žiadosť zamietol. O odvolaní sa malo rozhodnúť 1. decembra.
K vražde Borsellina došlo necelé dva mesiace po inom známom útoku mafie.
Dňa 23. mája 1992 zahynul pri bombovom výbuchu neďaleko sicílskeho mesta Capaci pri Palerme protimafiánsky sudca Giovanni Falcone (53), jeho manželka a traja členovia jeho ochranky.
Borsellino zahynul pri podobnom bombovom útoku v Palerme 19. júla, čo ešte viac zintenzívnilo kampaň proti sicílskej mafiánskej organizácii Cosa Nostra.
V januári 1993 polícia zatkla šéfa Cosa Nostry Salvatoreho „Tota“ Riinu, známeho ako „Zviera“, ktorého označovali aj za „bossa bossov“ (il capo dei capi).
Mnohí z tých, ktorí stáli za týmito útokmi, boli neskôr odsúdení, no v prípade Borsellino dodnes zostávajú nezodpovedané viaceré otázky, najmä v súvislosti so zmiznutím denníka.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že ju správa o De Gennarovej smrti „hlboko šokovala“.
„V tejto ťažkej chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho bratovi, generálnemu veliteľovi finančnej polície, ako aj všetkým jeho blízkym...,“ povedala premiérka.