Bývalého šéfa Trumpovej kampane Manaforta prepustili z väzenia

Washington 14. mája (TASR) - Niekdajšieho šéfa volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa z roku 2016, Paula Manaforta, prepustili z väzenia, aby ho ochránili pred nákazou novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. V stredu to oznámil jeho právnik, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Dlhoročný politický poradca republikánov Manafort (71) bol vlani odsúdený na sedem a pol roka väzenia za daňové zločiny, bankový podvod a sprisahanie, pričom väčšina obvinení súvisela s jeho podnikaním na Ukrajine s politikmi a magnátmi spriaznenými s Ruskom.



Manafort si trest odpykával vo väznici s minimálnym strážením v americkom štáte Pensylvánia, kde podľa jeho právnikov trpel vysokým krvným tlakom a dýchacími ťažkosťami. Práve to ho zaraďuje medzi ľudí viac náchylných na ochorenie COVID-19 vyvolávané novým druhom koronavírusu.



"Pánovi Manafortovi výrazne viac hrozí vážny priebeh choroby alebo smrť," uviedli jeho právnici na súde minulý mesiac.



Zvyšok trestu si bude môcť odpykať vo svojom dome v meste Alexandria v štáte Virgínia neďaleko od americkej metropoly Washington.



Manafort bol jedným z 2471 väzňov z federálneho väzenského systému, ktorých prepustili do domáceho väzenia a karantény, zavedenej z dôvodu pandémie koronavírusu. Celkovo je v USA približne 150.000 federálnych väzňov, pričom v štátnych nápravných ústavoch sa nachádza ešte ďalších 2,1 milióna trestancov.



Manafort bol jedným zo šiestich bývalých asistentov a poradcov Trumpovho volebného štábu, ktorí boli buď usvedčení, alebo sa sami priznali k vine počas vyšetrovania ruského zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016 a možnej tajnej dohody s Rusmi. Trump vo voľbách zvíťazil nad kandidátkou Demokratickej strany Hillary Clintonovou.



Šéf Bieleho domu vyjadril sympatie a podporu Manafortovi, pričom vyhlásil, že tento muž sa stal obeťou "honu na čarodejnice".



Ďalšieho zo šestice, Trumpovho bývalého osobného právnika Michaela Cohena, odmietli minulý mesiac z dôvodu koronavírusovej hrozby prepustiť.



Cohen si odpykáva tri roky väzenia po tom, čo priznal vyplatenie úplatku za mlčanlivosť dvom ženám, ktoré tvrdili, že mali s Trumpom ľúbostný pomer. Cohen úplatkom porušil zákony o financovaní kampane. Trest dostal aj za daňový podvod a za klamanie Kongresu.



Médiá priniesli správu, že Cohen plánuje v nasledujúcich mesiacoch vydať úprimnú knihu o svojich rokoch práce s Trumpom.