Bývalého školníka odsúdili za trojnásobnú vraždu v škole na 42 rokov
Autor TASR
Sarajevo 17. novembra (TASR) - Súd v Bosne a Hercegovine odsúdil bývalého školníka na 42 rokov väzenia za vraždu riaditeľa, sekretárky a učiteľa angličtiny na strednej škole v meste Sanski Most na severozápade krajiny. Muž bol obžalovaný z trojnásobnej vraždy a nelegálneho držania útočnej pušky kalašnikov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
K streľbe došlo pred začiatkom školského roka v auguste 2024 a v škole v tom čase neboli žiadne deti. Strelec sa po útoku pokúsil o samovraždu, v čom mu zabránili príslušníci polície, a s ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice.
Mehemed Vukalić podľa miestnych médií počas súdneho procesu vyjadril ľútosť nad spáchaným činom. Jeho obhajca argumentoval, že si nebol vedomý toho, čo robí, a že sa stal obeťou diskriminácie na pracovisku, ktorá údajne „ovplyvnila jeho duševný stav“. Prokuratúra požadovala prísny trest vzhľadom na „závažnosť a brutalitu“ trestného činu.
Ide o jeden najprísnejších rozsudkov v Bosne a Hercegovine a odsúdený má ešte právo odvolať sa. Maximálny možný trest je 45 rokov.
Na Balkáne po krvavom rozpade bývalej Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia koluje medzi obyvateľmi mnoho nelegálnych zbraní. Podľa prieskumu mimovládnej švajčiarskej organizácie Small Arms Survey (SAS) pripadá na 100 civilistov viac ako 31 strelných zbraní.
