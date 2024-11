Bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa žalujú za daňové delikty

Madrid 25. novembra (TASR) - Skupina vyslúžilých sudcov a ďalších odborníkov žaluje bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa za údajné spáchanie daňových deliktov. Povedal to v pondelok jeden zo žalobcov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Juan Carlos I. bol španielskym kráľom od roku 1975 do roku 2O14, keď po sérii finančných a iných škandálov abdikoval. O šesť rokov neskôr odišiel do dobrovoľného exilu v Spojených arabských emirátoch. Na tróne ho nahradil jeho syn Filip VI.



V Španielsku sa voči Juanovi Carlosovi viedli v minulosti až tri vyšetrovania. Všetky však boli v marci 2022 definitívne uzavreté bez vznesenia obvinení z dôvodu nedostatočných dôkazov či premlčania.



Prokurátori napriek tomu uviedli, že v priebehu vyšetrovaní prišli na viacero finančných nezrovnalostí. Tie sa týkali napríklad lukratívnych darov od krajín Perzského zálivu či súkromných ciest financovaných nadáciou v Lichtenštajnsku.



Žalobcovia teraz tvrdia, že o tom, či si Juan Carlos splnil svoje daňové povinnosti, musí rozhodnúť súd, a nie prokuratúra.



Juan Carlos (86) medzičasom zaplatil španielskym daňovým úradom v dvoch platbách dovedna vyše päť miliónov eur na vyrovnanie podlžností z nedeklarovaných príjmov, čo sa vo všeobecnosti vníma ako jeho snaha vyhnúť sa ďalším obvineniam.



Jedným zo žalobcov je aj José Antonio Martín Pallín, bývalý sudca španielskeho najvyššieho súdu. Ten španielskym médiám povedal, že legalizácia príjmov bývalého monarchu z rokov 2014 až 2018 neprebehla v súlade so zákonom. "Nemáme najmenší záujem na tom, aby sa uplatňovali tresty odňatia slobody," povedal Pallín. Dodal však, že Juanovi Carlosovi by sa mala uložiť čo najprísnejšia pokuta.



Žalobu podalo podľa španielskych médií dovedna 12 osôb, okrem niekdajších sudcov ako Pallín sú medzi nimi právnici, filozofi či novinári.



Juan Carlos bol po väčšinu svojej vlády nesmierne obľúbený. Zohral kľúčovú úlohu pri prechode Španielska k demokracii v 70. rokoch po štyroch desaťročiach fašistickej diktatúry generála Francisca Franca. Obrovský rešpekt si získal za potlačenie pokusu o vojenský prevrat v Španielsku v roku 1981.



Odhalenia o nejasnom pôvode jeho majetku však spôsobili nenapraviteľné škody jeho reputácii, ako aj španielskej monarchii. Od roku 2020 žije v dobrovoľnom exile v Spojených arabských emirátoch.