Bývalého sýrskeho bojovníka Asadových milícií odsúdili na doživotie

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecký súd uložil v utorok doživotný trest odňatia slobody Sýrčanovi za zločiny proti ľudskosti, ktoré spáchal, keď bojoval na strane medzičasom už zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Súd v Stuttgarte uznal niekdajšieho sýrskeho pro-režimového bojovníka za vinného zo zločinov zahŕňajúcich aj vraždu a mučenie. V procese s ním vypovedalo zhruba 30 svedkov.



Tento Sýrčan sa krátko po tom, ako v Sýrii začiatkom roka 2011 vypukli rozsiahle protivládne protesty pridal k šiitským milíciám lojálnym Asadovi v juhosýrskom meste Bosra. Podľa verdiktu nemeckého súdu sa zapojil do viacerých zločinov proti miestnemu sunnitskému obyvateľstvu s cieľom „terorizovať“ a vyhnať ho z mesta.



V Nemecku stíhali už viacero osôb podozrivých zo spáchania zločinov počas sýrskej občianskej vojny, a to na základe princípu tzv. univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje stíhať v zahraničí osoby obvinené zo závažných zločinov.



Berlín sa aj po páde Asada z 8. decembra 2024 zaviazal, že bude pokračovať v stíhaní osôb podozrivých zo zločinov spáchaných počas občianskej vojny v Sýrii. Prisľúbil pritom, že pred súd predvedie všetkých Asadových stúpencov, ktorí ušli do Nemecka.



Ako pripomína AFP, v Nemecku v roku 2022 odsúdili bývalého sýrskeho plukovníka Anwára Raslana usvedčeného z toho, že v rokoch 2011 a 2012 bolo pod jeho dohľadom spáchaných 27 vrážd a mučených 4000 ďalších osôb v známej väznici Chátib. Išlo o prvý medzinárodný proces týkajúci sa mučenia v sýrskych väzniciach, ktoré podporoval tamojší režim, pričom aktivisti ho označili za „historický“.