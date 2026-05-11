Bývalého thajského premiéra Šinavatru prepustili predčasne z väzenia
Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí.
Autor TASR
Bangkok 11. mája (TASR) - Bývalého thajského premiéra Thaksina Šinavatru v pondelok predčasne prepustili z väzenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatšesťročný telekomunikačný magnát a miliardár si od septembra odpykával ročný trest odňatia slobody za korupciu. Počas štvorročnej skúšobnej lehoty bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok.
Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí. Jeho zvrhnutie vyvolalo takmer dve desaťročia hlbokej politickej polarizácie.
