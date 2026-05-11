Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Zahraničie

Bývalého thajského premiéra Šinavatru prepustili predčasne z väzenia

.
Na snímke Thaksin Shinawatra po prepustení. Foto: TASR/AP

Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí.

Autor TASR
Bangkok 11. mája (TASR) - Bývalého thajského premiéra Thaksina Šinavatru v pondelok predčasne prepustili z väzenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Sedemdesiatšesťročný telekomunikačný magnát a miliardár si od septembra odpykával ročný trest odňatia slobody za korupciu. Počas štvorročnej skúšobnej lehoty bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok.

Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí. Jeho zvrhnutie vyvolalo takmer dve desaťročia hlbokej politickej polarizácie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním