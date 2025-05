Bývalého ukrajinského politika Portnova zastrelili v Madride

Madrid 21. mája (TASR) - Bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova v stredu zastrelili pred bránou školy v Madride, oznámil zdroj oboznámený s vyšetrovaním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Počet páchateľov nie je známy. Podľa madridskej polície boli na miesto streľby privolané hliadky o 09.15 h. Rozhlasová stanica Cadena SER informovala, že 52-ročného bývalého politika zastrelili v čase, keď odvážal svoje deti do školy.



Portnov bol spolupracovníkom bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili počas proeurópskych protestov na Ukrajine v roku 2014, známych ako Euromajdan. Portnov sa v marci 2014 dostal na jeden rok do zoznamu osôb, ktorým EÚ zmrazila účty za spreneveru štátnych prostriedkov alebo porušovanie ľudských práv na Ukrajine.



Reuters informuje, že od začiatku ruskej vojny na Ukrajine vo februári 2022 došlo v Španielsku k viacerým trestným činom, do ktorých boli zapletené známe osoby z Ruska a Ukrajiny. V Španielsku žijú početné komunity prisťahovalcov z oboch spomínaných štátov.