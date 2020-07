Bývalého vodcu ETA prepustia do domáceho väzenia

Paríž 30. júla (TASR) - Francúzsko vo štvrtok prepustí do domáceho väzenia v Paríži bývalého vodcu separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA), ktorého zatkli v máji minulého roka. V stredu o tom rozhodol odvolací súd v Paríži, informuje agentúra AFP.



José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea (69) známejší pod prezývkou Josu Ternera bude tiež povinný nosiť elektronický náramok na monitorovanie pohybu.



Terneru zadržali v máji minulého roka po 17 rokoch na úteku na parkovisku nemocnice v meste Sallanches vo francúzskych Alpách, kam prišiel na vyšetrenie. Francúzske úrady následne v septembri 2019 odobrili jeho vydanie do Španielska. Ternera sa však proti verdiktu o vydaní odvolal a momentálne čaká na rozhodnutie.



Za spolčovanie do teroristickej skupiny bol Ternera vo Francúzsku v neprítomnosti odsúdený celkovo na 15 rokov väzenia. Usvedčili ho odtlačky prstov, ktoré kriminalisti našli v známom apartmáne členov ETA v meste Lurdy na juhu Francúzska.



Španielske úrady po tomto vodcovi ETA pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.



Skupinu ETA viedol v období rokov 1977-92 a je považovaný za strojcu série bombových a iných útokov z 80. rokov 20. storočia.



Ternera neskôr v rámci ETA patril k tým, ktorí skupinu tlačili k rozhodnutiu vzdať sa ozbrojeného boja za nezávislosť Baskicka. Bol to práve on, kto v roku 2018 nahral tzv. záverečné vyhlásenie, v ktorom ETA oznámila svoje úplné rozpustenie.



ETA bola založená v roku 1959 s cieľom vytvoriť nezávislý štát Baskov pozostávajúci z území, ktoré sú v súčasnosti provinciami Španielska a Francúzska. Na dosiahnutie svojich cieľov používala únosy, ale aj teroristické činy, ktoré si za viac ako 40 rokov vyžiadali vyše 800 obetí na životoch a stovky zranených. Začiatkom mája roku 2018 oznámila svoje definitívne rozpustenie.