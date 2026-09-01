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Bývalého vodcu gangu uznali za vinného v prípade vraždy Tupaca Shakura
Davis bol obžalovaný z vraždy smrtiacou zbraňou.
Autor TASR
Las Vegas 1. septembra (TASR) - Duane „Keffe D“ Davis, bývalý vodca gangu South Side Compton Crips, je vinný v prípade vraždy repera Tupaca Shakura z roku 1996. Rozhodla o tom v pondelok súdna porota v meste Las Vegas, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.
Davis bol obžalovaný z vraždy smrtiacou zbraňou. Jedného z najúspešnejších a najvplyvnejších reperov všetkých čias chcel údajne zabiť ako odvetu za zbitie svojho synovca. V prípade vraždy Shakura ide po takmer 30 rokoch o prvý rozsudok.
Vražda Shakura, známeho aj ako 2Pac, patrí medzi najznámejšie nevyriešené prípady v USA. Raper prišiel o život 7. septembra 1996 vo veku 25 rokov. Bol jednou z ústredných postáv konfliktu medzi hip-hopovou scénou na východnom a západnom pobreží USA.
Polícia Davisa z vraždy dlhodobo podozrievala, no nemala dostatočné dôkazy na jeho obžalobu. Prípad sa znovu dostal do centra pozornosti po vydaní Davisových memoárov v roku 2019.
Davis v nich uviedol, že sedel na prednom sedadle auta značky Cadillac a ľuďom na zadných sedadlách podal pištoľ. Nenapísal však, kto na Shakura vystrelil. Všetci ostatní, ktorí boli v tú noc v Cadillacu, už zomreli.
Ani po vynesení rozsudku nie je jasné, kto Shakura zastrelil. Podľa nevadských zákonov môže byť človek obvinený z vraždy aj pokiaľ nebol ten, kto stlačil spúšť.
Davisove výpovede v memoároch boli v súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami, ktoré poskytol médiám. Tentoraz sa mu však stali osudnými a v septembri 2023 ho zatkli. Davis odvtedy svoje tvrdenia odvolal a k obžalobe sa nepriznal.
Jeho obhajcovia sa pred začiatkom procesu neúspešne pokúsili zabrániť použitiu memoárov ako dôkazu. Snažili sa vylúčiť aj jeho výpoveď z roku 2008, ktorú poskytol polícii ako svedok vraždy.
Shakur, ktorý sa preslávil skladbami ako California Love a All Eyez on Me, bol synom členky hnutia Čierni panteri a vyrastal v Harleme a Baltimore. Po podpise zmluvy s losangeleským vydavateľstvom Death Row Records sa stal jedným zo symbolov kalifornskej gangsta-rapovej scény.
Bol jedným z najvplyvnejších hudobných umelcov 20. storočia a prominentným politickým aktivistom za práva Afroameričanov. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov, keď predal viac ako 75 miliónov nahrávok po celom svete. Niektoré Shakurove skladby sa zaoberali sociálnou nespravodlivosťou, politickými otázkami a marginalizáciou Afroameričanov, boli však aj synonymom gangsterského rapu a násilných textov.
Davis bol obžalovaný z vraždy smrtiacou zbraňou. Jedného z najúspešnejších a najvplyvnejších reperov všetkých čias chcel údajne zabiť ako odvetu za zbitie svojho synovca. V prípade vraždy Shakura ide po takmer 30 rokoch o prvý rozsudok.
Vražda Shakura, známeho aj ako 2Pac, patrí medzi najznámejšie nevyriešené prípady v USA. Raper prišiel o život 7. septembra 1996 vo veku 25 rokov. Bol jednou z ústredných postáv konfliktu medzi hip-hopovou scénou na východnom a západnom pobreží USA.
Polícia Davisa z vraždy dlhodobo podozrievala, no nemala dostatočné dôkazy na jeho obžalobu. Prípad sa znovu dostal do centra pozornosti po vydaní Davisových memoárov v roku 2019.
Davis v nich uviedol, že sedel na prednom sedadle auta značky Cadillac a ľuďom na zadných sedadlách podal pištoľ. Nenapísal však, kto na Shakura vystrelil. Všetci ostatní, ktorí boli v tú noc v Cadillacu, už zomreli.
Ani po vynesení rozsudku nie je jasné, kto Shakura zastrelil. Podľa nevadských zákonov môže byť človek obvinený z vraždy aj pokiaľ nebol ten, kto stlačil spúšť.
Davisove výpovede v memoároch boli v súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami, ktoré poskytol médiám. Tentoraz sa mu však stali osudnými a v septembri 2023 ho zatkli. Davis odvtedy svoje tvrdenia odvolal a k obžalobe sa nepriznal.
Jeho obhajcovia sa pred začiatkom procesu neúspešne pokúsili zabrániť použitiu memoárov ako dôkazu. Snažili sa vylúčiť aj jeho výpoveď z roku 2008, ktorú poskytol polícii ako svedok vraždy.
Shakur, ktorý sa preslávil skladbami ako California Love a All Eyez on Me, bol synom členky hnutia Čierni panteri a vyrastal v Harleme a Baltimore. Po podpise zmluvy s losangeleským vydavateľstvom Death Row Records sa stal jedným zo symbolov kalifornskej gangsta-rapovej scény.
Bol jedným z najvplyvnejších hudobných umelcov 20. storočia a prominentným politickým aktivistom za práva Afroameričanov. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov, keď predal viac ako 75 miliónov nahrávok po celom svete. Niektoré Shakurove skladby sa zaoberali sociálnou nespravodlivosťou, politickými otázkami a marginalizáciou Afroameričanov, boli však aj synonymom gangsterského rapu a násilných textov.