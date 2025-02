Bývalého vojaka odsúdili na 14 rokov väzenia za špionáž pre Irán

Londýn 3. februára (TASR) - Bývalého britského vojaka, ktorého uznali za vinného zo špionáže v prospech Iránu, v pondelok súd v Londýne poslal do väzenia na viac než 14 rokov za vlastizradu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Dvadsaťtriročného Daniela Khalifa od roku 2023 zadržiavali vo vyšetrovacej väzbe a obvinili z využívania svojej úlohy v armáde na odovzdávanie tajných informácií iránskym špiónom. Do armády vstúpil v roku 2018 ako 16-ročný.



Khalife, ktorého matka pochádza z Iránu, počas dva a pol roka zhromažďoval informácie vrátane mien príslušníkov elitných špeciálnych jednotiek. Vlani v novembri ho usvedčili z porušenia britských zákonov, pretože Teheránu poskytoval zakázaný a utajovaný materiál.



Jeho prípadu sa pôvodne nevenovala veľká pozornosť. V septembri 2023 ale počas čakania na súdny proces utiekol z väznice Wandsworth na podvozku nákladného auta, ktoré rozvážalo jedlo. Na úteku bol tri dni, polícia ho potom zadržala na bicykli pri kanáli v Londýne.



Khalife pred súdom priznal, že sa previnil útekom z väzenia, obvinenia zo špionáže však naďalej spochybňoval. Senát súdu v meste Woolwich odmietol jeho výpoveď, že sa snažil pracovať ako dvojitý agent v záujme Spojeného kráľovstva.



"Ako mladý muž ste mali predpoklady stať sa príkladným vojakom, ale opakovaným porušovaním služobnej prísahy ste sa ukázali ako nebezpečný blázon," skonštatovala v pondelok sudkyňa Bobbie Cheema-Grubbová.



Obhajoba argumentovala, že jeho činy pripomínali skôr zápletku z kresleného seriálu Scooby Doo než z trileru o Jamesovi Bondovi. Podľa neho odovzdal len nepresné informácie vrátane "smiešne falošných" dokumentov, ktoré nespôsobili žiadnu skutočnú škodu.



Prokurátori však obvinili Khalifa, že rozohral "cynickú hru", keď po vstupe do britskej armády nadviazal kontakt s mužom napojeným na iránsku spravodajskú službu.



"Už len to, že ste sa pustili do tohto nebezpečného a fantastického plánu, svedčí o vašej nezrelosti a nedostatku múdrosti," uviedla sudkyňa.



Rozsudok podľa šéfa protiteroristického veliteľstva Metropolitnej polície Dominica Murphyho odráža závažnosť trestných činov, ktorých sa Khalife Dopustil.



"Hrozba pre Spojené kráľovstvo zo strany štátov, ako je Irán, je veľmi vážna, takže ak s nimi vojak armády zdieľa citlivý vojenský materiál a informácie, je to mimoriadne bezohľadné a nebezpečné," uviedol Murphy.