Bývalej sekretárke koncentračného tábora hrozí dvojročný trest

Itzehoe 22. novembra (TASR) - Nemecká prokuratúra v utorok oznámila, že pre 97-ročnú bývalú sekretárku v koncentračnom tábore Stutthof žiada dvojročný podmienečný trest. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prokurátorka Maxi Wantzenová na súdnom pojednávaní uviedla, že Irmgard Furchnerová je spoluzodpovedná za "kruté a zákerné vraždy" vyše 10.000 väzňov, ku ktorým došlo v nacistickom tábore Stutthof, nachádzajúcom sa na severe dnešného Poľska.



Furchnerová je prvou ženou za celé desaťročia, ktorá je v Nemecku súdená za zločiny z obdobia nacizmu. Keď sa mal v septembri 2021 začať súdny proces, bývalá sekretárka utiekla z domova dôchodcov a namierila si to k najbližšej stanici metra. Pred políciou sa dokázala skrývať 11 hodín, až ju napokon zadržali v blízkom Hamburgu a umiestnili na päť dní do väzby.



Obvinená odmietla na súde vypovedať, no svedecké výpovede v jej prípade poskytli viacerí ľudia, ktorým sa pobyt v Stutthofe podarilo prežiť.



"Tento proces má mimoriadny význam," uviedla prokurátorka Wantzenová, podľa ktorej by mohlo ísť vzhľadom na veľký časový odstup od obdobia druhej svetovej vojny "o posledný takýto proces svojho druhu".



Podľa agentúry AFP Furchnerová pracovala v rokoch 1943–45 ako sekretárka veliteľa Stutthofu Paula Wernera Hoppeho. Podľa obžaloby pôsobila ako jeho sekretárka, písala ním diktované dopisy a starala sa o jeho korešpondenciu. Zaisťovala tak "hladké fungovanie tábora" a vedela o "všetkom, čo sa v Stutthofe udialo," uvádza prokuratúra.



V Stutthofe prišlo počas jeho fungovania o život približne 65.000 väzňov vrátane židov, poľských partizánov a sovietskych vojnových zajatcov.



AFP pripomína, že v uplynulých rokoch museli byť viaceré súdne procesy s bývalými nacistickými dozorcami zastavené, pretože obvinení zomreli alebo neboli z dôvodu vysokého veku či zdravotného stavu schopní zúčastniť sa na pojednávaní.