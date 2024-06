Bývalému generálovi bola nariadená šesťmesačná preventívna väzba

La Paz 29. júna (TASR) - Bývalý bolívijský generál Juan José Zuňiga, ktorý tento týždeň viedol neúspešný pokus o prevrat v krajine, strávi šesť mesiacov v preventívnej väzbe. Oznámila to v noci na sobotu bolívijská generálna prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Preventívnu väzbu pre zadržaného generála navrhol úrad generálnej prokuratúry s podporou vlády "vzhľadom na dôležitosť a závažnosť udalostí, ku ktorým došlo". "Táto preventívna väzba, ktorú nariaďuje sudca, bude nepochybne precedensom a dobrým signálom, aby mohlo pokračovať vyšetrovanie," uviedol prokurátor Cesar Siles.



Zuňiga v stredu nasadil vojakov a tanky do centra hlavného mesta La Paz v snahe o preniknutie do sídla prezidenta. Zo svojich pozícií sa po niekoľkých hodinách stiahli.



V súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat zadržali bolívijské úrady dosiaľ 21 ľudí. Zuňiga bol obvinený z terorizmu, za čo mu hrozí 15 až 20 rokov väzenia, ako aj z ozbrojeného povstania, za čo mu hrozí 5 až 15 rokov odňatia slobody, informoval Siles.



Zadržaný generál bez predloženia dôkazov tvrdil, že vzburu mu nariadil vykonať prezident Luis Arce v snahe o zvýšenie jeho klesajúcej popularity.



Bolívijský prezident dôrazne poprel, že by sa akokoľvek podieľal alebo vedel o neúspešnom pokuse o prevrat v krajine. "Nie som politik, ktorý si chce získať popularitu krvou ľudí," dodal. Zuňiga podľa jeho slov konal na "vlastnú päsť".



Arce v piatok uviedol, že podpora ľudí v uliciach a medzinárodná podpora, ktorú v súvislosti s pokusom o prevrat dostal, posilnila jeho vládu, aby pokračovala vo svojej práci. "Pre nás sa absolútne nič nezmenilo... Budeme pracovať až do posledného dňa," vyhlásil.