Bývalému primátorovi Odesy nariadil súd domáce väzenie
Autor TASR
Kyjev 1. novembra (TASR) - Ukrajinský súd nariadil umiestniť bývalého primátora mesta Odesa Hennadija Truchanova do domáceho väzenia do 28. decembra. Okrem toho musí používať elektronický monitorovací náramok, informovala v piatok spravodajský web Suspiľne. Truchanova pred dvoma týždňami zbavil prezident Volodymyr Zelenskyj ukrajinského občianstva, lebo údajne vlastní ruský pas, čo však popiera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obvinenie proti Truchanovovi sa týka tvrdení, že počas úradovania nezabezpečil dostatočnú ochranu Odesy pred povodňami. Tie zasiahli mesto, ktoré je často terčom ruských útokov, koncom septembra a vyžiadali si deväť obetí. Truchanov popiera akékoľvek protiprávne konanie a obvinenie označil za politicky motivované.
Zelenskyj v polovici októbra inicioval vytvorenie vojenskej správy pre toto strategicky dôležité prístavné mesto. Tým, že Truchanov prišiel o ukrajinské občianstvo, bol súčasne fakticky odvolaný z funkcie primátora Odesy.
Podozrenia, že Truchanov má ruský pas, sa objavili už v roku 2014 počas kampane pred komunálnymi voľbami, ktoré napokon vyhral a stal sa primátorom.
Zelenskyj verejne kritizoval podľa neho nevyriešené problémy v oblasti bezpečnosti v Odese počas Truchanovho pôsobenia. Žiadne konkrétne podrobnosti však neuviedol a sľúbil, že nechá ochranu mesta posilniť. Truchanov ešte ako primátor opakovane odsudzoval ruské útoky na Odesu.
Kritici Zelenského podľa DPA tvrdia, že čoraz viac nahrádza volených úradníkov vojenskými správami, ktoré vedú jeho spojenci. Na Ukrajine je vyhlásené kvôli ruskej invázii stanné právo, počas ktorého zostávajú miestne a celoštátne voľby pozastavené.
