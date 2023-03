Bývalému šéfovi ukrajinskej SBU hrozí doživotie za vlastizradu

Kyjev 20. marca (TASR) - Bývalý šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU pre Charkovskú oblasť bude súdený na základe obvinenia z vlastizrady za údajnú sabotáž obrany regiónu proti Rusku.



Podľa agentúry AFP to v pondelok prostredníctvom aplikácie Telegram oznámil ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie. Mužovi hrozí doživotie, informuje TASR.



Orgány činné v trestnom konaní podľa AFP uviedli, že 40-ročný Roman Dudin "sa namiesto organizovania činností proti nepriateľovi... v skutočnosti venoval sabotáži".



Väčšinu Charkovskej oblasti, ktorá leží na severovýchode Ukrajiny a hraničí s Ruskom, okupovali ruské jednotky od začiatku ruskej invázie vo februári minulého roka až do septembra.



Dudin podľa vyšetrovateľov veril, že "ofenzíva (ruskej armády) bude úspešná", a dúfal, že nové dosadené proruské úrady sa k nemu vzhľadom na jeho "podvratnú činnosť" budú správať ústretovo, uviedol Štátny úrad pre vyšetrovanie.



Podľa AFP je Dudin obvinený z toho, že počas vojnového stavu bez povolenia opustil svoj post a nezákonne nariadil svojim zamestnancom, aby prestali vykonávať svoju prácu a odišli z regiónu.



Okrem toho je obvinený aj z "úmyselného vytvorenia podmienok", ktoré umožnili ruským jednotkám zmocniť sa zbraní a ochranných prostriedkov v sídle bezpečnostnej služby.



Jeho prípad sa má dostať pred súd, dodala AFP.



Dudin zastával svoju funkciu od roku 2020 do mája roku 2022, keď ho prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal s odôvodnením, že "v prvých dňoch invázie (Dudin) nepracoval na obrane mesta, ale myslel len na seba".



Zelenskyj potom v júli odvolal i šéfa SBU Ivana Bakanova. Informoval vtedy o začatí vyšetrovania viac ako 650 prípadov pracovníkov bezpečnostných zložiek podozrivých zo spáchania vlastizrady a napomáhania Rusku.



AFP dodala, že v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorú ruská armáda tiež obsadila na začiatku vojny, je jeden z úradníkov SBU podozrivý, že ruským jednotkám poskytol prísne tajné mapy mínových polí, ktoré mali brániť ich postupu.