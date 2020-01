Bývalí agenti tajnej služby v Sudáne sa vzbúrili

Chartúm 14. januára (TASR) - Sudánske bezpečnostné sily dostali v utorok pod kontrolu ozbrojený protest, ktorý rozpútali ich bývalí zamestnanci. Oznámil to sudánsky minister informácií Fajsal Muhammad Sálih, ktorého citovala agentúra AP.



Minister vyzval "rebelujúce zložky", aby odovzdali svoje zbrane. Povedal tiež, že nepokoje, o ktorých medzičasom informovali svetové médiá, vypukli v utorok ráno v sudánskom hlavnom meste Chartúm a tiež v meste Ubajjid ležiacom na západe krajiny, kde niektorí bývalí príslušníci sudánskej tajnej služby (NISS) vyšli do ulíc a začali strieľať do vzduchu. Dodal, že dosiaľ neboli hlásené nijaké obete medzi príslušníkmi bezpečnostných síl ani civilistami.



Sálih podľa agentúry Reuters vo svojom prejave v televízii ďalej uviedol, že vzbúrencov rozhnevali podmienky prepustenia zo služby a ponúknutá kompenzácia.



Sudán sa od minuloročného zosadenia dlhoročného prezidenta Umara Bašíra nachádza v trojročnom prechodnom období, počas ktorého ho spravuje vojensko-civilná vláda. Na jej čele stojí technokratický premiér Abdalla Hamdúk a vojenská rada.



Samotný Hamdúk sa po utorňajších protestoch snažil upokojiť verejnosť, pričom na Twitteri napísal, že "udalosti, ktoré sa dnes udiali, sú už pod kontrolou". Prisľúbil, že krátke nepokoje neznamenajú ústup "od cieľov revolúcie". Vláda verí, že ozbrojené sily nastolia poriadok, dodal.



Zamestnanci medzinárodného letiska v Chartúme v utorok informovali, že letisko bolo pre nepokoje dočasne zatvorené. Ako preventívne opatrenie bol päť hodín uzavretý aj sudánsky vzdušný priestor, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu sudánskeho ministerstva civilného letectva.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavil videozáznam zachytávajúci vysoký počet príslušníkov bezpečnostných síl rozmiestnených vo viacerých častiach Chartúmu. Šírili sa tiež dosiaľ nepotvrdené správy o streľbe v jedenej z týchto oblastí, a to v blízkosti budovy patriacej sudánskej tajnej službe NISS.



Predstavitelia opozičného združenia SPA, zastrešujúceho 17 sudánskych odborových zväzov, ktoré je hlavným zoskupením organizujúcim protesty, vyzvalo Sudáncov i cudzincov, aby nevychádzali von, kým nepokoje neustanú. Zároveň apelovalo na sudánske bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili operácie, ktoré ohrozujú občanov.