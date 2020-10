Bývalí členovia CIA: Za kampaňou proti Bidenovi a jeho synovi je Rusko

Washington 21. októbra (TASR) - Viac ako 50 bývalých vysoko postavených predstaviteľov amerických tajných služieb si myslí, že za kampaňou proti synovi demokratického kandidáta na prezidenta Spojených štátov Joea Bidena stojí Rusko. Uviedli to v liste, ktorý zverejnil portál Politico.



Vychádzajú z článku bulvárneho denníka New York Post (NYP), ktorý opisuje údajné korupčné praktiky Bidena a snaží sa ho spojiť s podnikateľskými aktivitami jeho syna Huntera na Ukrajine.



New York Post v danom článku rozoberá elektronickú korešpondenciu Bidenovho syna Huntera z apríla 2015. Konkrétne informuje o e-maili, údajne nájdenom v notebooku v opravárenskej dielni, v ktorom poradca členov predstavenstva ukrajinskej plynárenskej firmy Burisma Vadym Požarskyj ďakuje Bidenovi mladšiemu za pozvanie na stretnutie s jeho otcom - vtedajším viceprezidentom v ére ŕadovania prezidenta Baracka Obamu - vo Washingtone.



V článku sa však neuvádza dátum stretnutia a neexistuje ani dôkaz, že sa vôbec odohralo. Volebný štáb Joea Bidena vyhlásil, že k takémuto stretnutiu nikdy nedošlo. "Preverili sme vtedajšie oficiálne harmonogramy - a takéto stretnutie sa nikdy nekonalo," vyhlásil Bidenov hovorca.



Zverejnenie tohto a ďalších e-mailov má podľa signatárov listu, medzi ktorými sú aj bývalí riaditelia Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Leon Panetta, John Brennan, Mike Hayden, John McLaughlin a Michael Morell, "všetky typické znaky operácie ruských tajných služieb". Ďalej konštatujú, že vzhľadom na svoje skúsenosti čo sa týka otázok národnej bezpečnosti sú voči Moskve nanajvýš nedôverčiví. "Ak máme pravdu, tak sa Rusko snaží ovplyvniť, ako budú Američania v týchto voľbách hlasovať a my sme pevne presvedčení, že Američania si toho musia byť vedomí," uviedli autori listu.