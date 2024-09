Bývalí dôstojníci ŠtB dostali tresty za to že rozložili Pražský výber

Praha 23. septembra (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 1 v pondelok odsúdil dvoch bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorí sa v 80. rokoch snažili rozložiť rockovú kapelu Pražský výběr. Dostali podmienky a peňažné tresty. Podľa zakladateľa skupiny Michaela Kocába to nezodpovedá miere zavinenia. Podľa stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Václav Sklenář dostal za zneužitie právomoci úradnej osoby dvojročnú a Jiří Karásek 2,5-ročnú podmienku, obaja dostali tiež peňažné tresty vo výške 18.000 (takmer 720 eur) a 15.000 korún (takmer 600 eur). Išlo o potvrdenie dohody o vine a treste, ktorú obaja uzavreli so štátnou zástupkyňou.



Stanica ČT24 podotkla, že tresty sú na dolnej hranici trestnej sadzby. Súd podľa nej prihliadol k tomu, že sa obaja priznali a tiež, že sú už v dôchodkovom veku.



Pre členov kapely ide podľa ich vyjadrení o politické zadosťučinenie, i keď výška trestu podľa ich slov nezodpovedá tomu, akým následkom museli pre činnosť dôstojníkov čeliť. Práve na popud dvoch odsúdených bola celej kapele odobraná umelecká kvalifikácia, v dôsledku čoho nemohli hrať na koncertoch či vystupovať v televíznych alebo rozhlasových programoch.



Jazzrockovú, neskôr rockovú formáciu Pražský výběr založil v roku 1975 Michael Kocáb. Po jednom z koncertov v Hradci Králové v januári 1983 skupine zakázali činnosť. Dôvodom bolo, že na ňom údajne predávala neoficiálne plagáty, čím sa "nezákonne finančne obohacovala", alebo to, že namiesto troch koncertov odohrala štyri, čo nebolo v zmluve. Na pódiu sa skupina opäť objavila až v roku 1987.











