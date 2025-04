Bývalí izraelskí rukojemníci si v Poľsku pripomenú obete holokaustu

Tel Aviv/Varšava 24. apríla (TASR) - Na tohtoročnej spomienke na obete holokaustu v Poľsku sa zúčastnia aj izraelskí rukojemníci, ktorých nedávno prepustili z Pásma Gazy, ako i príbuzní rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas naďalej zadržiava. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok pricestuje do Poľska a spoločne s desiatimi bývalými rukojemníkmi a 80 preživšími holokaustu z Izraela a celého sveta si pripomenú Deň pamiatky obetí holokaustu.



Podľa kancelárie izraelského prezidenta sa zúčastnia na Pochode živých. Ten sa koná každý rok na Deň pamiatky obetí holokaustu (Jom ha-šo'a). Začína sa pri bráne tábora Auschwitz a vedie do Birkenau, veľkého tábora vzdialeného asi tri kilometre, kam boli Židia z celej Európy transportovaní vlakmi a vraždení v plynových komorách.



Herzog sa okrem toho stretne aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, s ktorým bude diskutovať o úsilí v boji proti antisemitizmu, informuje portál The Times of Israel (TOI).



Medzi bývalými rukojemníkmi bude Eli Šarabi, ktorého manželka, dcéry a brat zahynuli počas útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Šarabiho prepustili zo zajatia vo februári počas prímeria medzi Hamasom a Izraelom. Hamas počas tohto prímeria prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 Palestínčanov z izraelských väzníc.



Izraelský prezident má podľa plánu vo štvrtok poobede vystúpiť s prejavom v Birkenau. Na pamätnej akcii sa okrem bývalých rukojemníkov a príbuzných stále zadržiavaných rukojemníkov zúčastnia aj obete terorizmu, čo podľa kancelárie Herzoga symbolizuje „odolnosť židovského národa v jeho domovine“, píše DPA.



V Auschwitzi sa už v stredu zhromaždili príbuzní bývalých a súčasných rukojemníkov, jeden z prepustených rukojemníkov či preživší po útoku Hamasu. Skupina sa počas prehliadky spoločne modlila a spievala v jednom z krematórií, píše TOI.