Bývalí ministri obrany Číny boli odsúdení na trest smrti s odkladom
Autor TASR
Peking 7. mája (TASR) - Bývalí čínski ministri obrany Wej Feng-che a Li Šang-fu boli uznaní za vinných z korupcie a odsúdení na trest smrti s dvojročným odkladom. S odvolaním sa na agentúru Sinchua o tom vo štvrtok informovala agentúra AP, píše TASR.
Obaja muži boli v roku 2024 vylúčení z vládnucej komunistickej strany za „závažné porušenie disciplíny“.
V Číne sa formulácia „závažné porušenie straníckej disciplíny“ používa ako štandardný eufemizmus pre korupciu alebo politické zlyhanie, pričom samotné vyšetrovania prebiehajú v rámci straníckych orgánov ešte pred súdnym konaním.
Trest smrti s odkladom sa v Číne zvyčajne mení na doživotný trest odňatia slobody, ak páchateľ počas skúšobnej doby nespácha ďalší trestný čin. Vykonanie popravy je v týchto prípadoch výnimočné.
Odsúdenie bývalých ministrov obrany Wej Feng-cheho a Li Šang-fua zapadá do dlhodobého ťaženia čínskeho vedenia proti korupcii v štátnom a vojenskom aparáte, ktorú presadzuje generálny tajomník komunistickej strany Si Ťin-pching.
Táto kampaň sa formálne prezentuje ako boj proti korupcii, v praxi však slúži aj na posilňovanie kontroly nad armádou a odstránenie politických rivalov v bezpečnostných štruktúrach.
