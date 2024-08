Bývali Nemeckí demokrati vyzvali na odmietnutie spolupráce s Alianciou

Berlín 5. augusta (TASR) - Bývalí aktivisti za občianske práva v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike (NDR) vyzvali demokratické strany, aby po krajinských voľbách nespolupracovali s novovzniknutou Alianciou Sahry Wagenknechtovej (BSW). Obviňujú ju zo šírenia klamstiev a zhovievavého postoja voči režimu v Rusku. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Pod otvorený list, ktorý bol zverejnený v nedeľu na sociálnej sieti X, sa podpísalo už vyše 50 ľudí. Medzi nimi je aj bývalá splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre archívy východonemeckej štátnej bezpečnosti Stasi Marianne Birthlerová i bývalý minister zahraničných vecí NDR Markus Meckel.



V septembri sa budú v troch spolkových krajinách - Durínsku, Sasku a Brandenbursku - konať voľby do regionálnych parlamentov. BSW tam podľa prieskumov verejnej mienky dosahuje približne 15 až 20 percent.



Signatári v liste vyzývajú predovšetkým konzervatívnu Kresťanskodemokratickú stranu, aby dôkladne zvážila, či chce vstúpiť do koalície s BSW vo vládach na úrovni spolkových krajín. CDU takúto spoluprácu totiž nevylúčila v prípade, že nebude mať dostatočnú podporu na zostavenie vlády.



Niekdajší aktivisti poukazujú na vyhlásenia Wagenknechtovej a iných členov BSW v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré kritizujú ako fakticky nesprávne. Wagenknechtová napríklad v polovici roku 2023 tvrdila, že všetci vojenskí experti predpokladajú, že Rusko porazí Ukrajinu, čo podľa DPA nebola pravda.



Iniciátor výzvy Martin Böttger, niekdajší významný aktivista za občianske práva v bývalom Východnom Nemecku, tvrdí, že už istú dobu ho rozčuľuje "propagandistická mašinéria" BSW. Podľa svojich slov si všíma, že Wagenknechtová počas svojich televíznych vystúpení využíva nepravdivé tvrdenia. Birthlerová zase hovorí, že postoj BSW k vojne na Ukrajine vyvoláva veľké obavy.



Wagenknechtová sa proti obsahu listu podľa DPA ostro ohradila. "Označovať úsilie o diplomatické ukončenie vojny na Ukrajine za ruskú propagandu je urážkou miliónov obyvateľov východného Nemecka, ktorí sa oprávnene obávajú veľkej európskej vojny," uviedla.



DPA pripomína, že Birthlerová aj ďalší aktivisti v NDR protestovali proti vládnucej Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) i jej vedeniu niekoľko mesiacov pred pádom Berlínskeho múru v novembri 1989. Naopak, Wagenknechtová v tom istom roku do SED vstúpila a pokračovala v obhajobe Východného Nemecka aj roky po jeho zániku. Neskôr sa od toho dištancovala.