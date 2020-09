Bývalí policajti obvinení v prípade smrti Floyda sa postavili pred súd

Washington 12. septembra (TASR) - Bývalý americký policajt obvinený z vraždy Afroameričana Georgea Floyda (46) sa v piatok po prvý raz postavil pred súd spoločne s tromi ďalšími bývalými príslušníkmi polície obvinenými v prípade Floydovej smrti, píšu agentúry AFP a AP.



Obvinení požiadali súd o osobitné pojednávania, pričom sa navzájom obviňovali z Floydovej smrti. Pojednávanie sa odohráva bez prítomnosti verejnosti a médií.



Derek Chauvin, ktorý Floydovi takmer osem minút kľačal na krku, je obvinený z vraždy druhého stupňa. Traja ďalší - Tou Thao, Alexander Kueng a Thomas Lane - z napomáhania a navádzania k vražde druhého stupňa. Chauvin tvrdí, že Floyd zomrel na následky predávkovania fentanylom a obvinil dvoch kolegov, že nesprávne vyhodnotili Floydov stav.



Prokurátori označili tvrdenie o predávkovaní za "absurdné" a vyhlásili, že všetci štyria by mali byť súdení spoločne na základe "presvedčivých dôkazov," že pri Floydovej smrti spolu "úzko spolupracovali."



Prokuratúra takisto uviedla, že Chauvin použil zákrok na znehybnenie hlavy alebo hornej časti tela sedemkrát pred Floydovou smrťou. Prvýkrát v roku 2014.



Obhajoba podala žiadosť o presunutie procesu do inej jurisdikcie, citujúc medializáciu prípadu a s ňou spojené ťažkosti pri výbere nezaujatých členov poroty v meste Minneapolis. Sudca Peter Cahill žiadosti nevyhovel, ale povedal, že ak sa nepodarí zložiť porotu, presun zváži.



Súdny proces s obvinenými by sa mal začať v marci 2021.



Floyda v deň smrti 25. mája zadržali za údajné použitie falošnej 20-dolárovej bankovky v obchode. Jeho smrť, ktorú okoloidúci nakrútili na video, vyvolala v Spojených štátoch rozsiahle protesty, ktoré vyústili do násilností a celonárodnej diskusii o rasizme a policajnom násilí.