Bývalí pracovníci rezortu spravodlivosti vyzvali Barra na odchod

Washington 17. februára (TASR) - Viac než 1100 bývalých prokurátorov a právnikov amerického ministerstva spravodlivosti vyzvalo súčasného šéfa tohto rezortu Williama Barra na odstúpenie v súvislosti s politickým zasahovaním do konania, ktoré je vedené proti Rogerovi Stoneovi, dlhoročnému dôverníkovi prezidenta Donalda Trumpa. Podľa agentúry DPA tak urobili prostredníctvom otvoreného listu, ktorý koloval v nedeľu po internete.



Signatári vyčítajú Barrovi a Trumpovi zásahy do predmetného prípadu v rozpore so zásadou nezávislosti súdnictva. "Vlády, ktoré využívajú nesmiernu moc presadzovania práva, aby potrestali svojich nepriateľov a odmenili svojich spojencov, nie sú ústavnými republikami, ale autokraciami," upozornili.



Stone bol celé desaťročia politickým poradcom Trumpa a radil mu aj v jeho úspešnej prezidentskej kampani v roku 2016. V januári 2019 ho zatkli pre obvinenia vznesené vtedajším osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ktorý vyšetroval údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v Spojených štátoch. V novembri ho uznali za vinného z klamania Kongresu a ovplyvňovania svedkov.



Prokurátori žiadali pre Stonea sedem až deväť rokov väzenia, ministerstvo spravodlivosti však minulý týždeň navrhlo menej než polovičný trest. Išlo zrejme o reakciu na Trumpov tvít, v ktorom zaútočil na dĺžku trestu odporúčanú prokurátormi. Po tomto zvrate v situácii štyria prokurátori, ktorí mali na starosti Stoneov prípad, rezignovali.



Barr minulý štvrtok počas vystúpenia v televízii vyzval prezidenta Trumpa, aby prestal tvítovať o prebiehajúcich trestných prípadoch, ktorými sa jeho ministerstvo zaoberá. Podľa niektorých komentátorov však mohlo ísť o krok dohodnutý s Bielym domom, k čomu sa prikláňajú aj signatári uvedeného listu, uzatvára DPA.