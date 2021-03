Bývalí prezidenti s výnimkou Trumpa vyzvali ľudí k očkovaniu

Washington 11. marca (TASR) - Bývalí prezidenti Spojených štátov okrem Donalda Trumpa vyzvali Američanov, aby sa dali zaočkovať proti novému koronavírusu. Urobili tak v spoločnom videu, ktoré bolo zverejnené vo štvrtok, informovala agentúra AFP.



V minútovom videu na podporu vakcinačnej kampane sa objavili všetci žijúci exprezidenti USA: Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton a Barack Obama spoločne s svojimi manželkami.



"Táto vakcína znamená nádej," povedal Obama. "Ochráni vás a tých, ktorých milujete pred touto nebezpečnou a smrteľnou chorobou," uviedol.



"Aby sme sa zbavili tejto pandémie, je dôležité, aby sa naši občania dali zaočkovať," zdôraznil George W. Bush.



Exprezidenti si zaspomínali aj na časy pred pandémiou COVID-19 a na to, čo im v súčasnosti chýba. "Chcem sa vrátiť do práce a mať možnosť pohybovať sa," povedal Clinton. Obama by si zase želal, aby mohol navštíviť 83-ročnú matku svojej manželky Michelle, "objať ju a navštíviť ju na jej narodeniny". Bush sa nevie dočkať, kedy bude môcť opäť ísť na zápas svojho obľúbeného bejzbalového tímu.



Video zachytáva i okamihy, keď bývalí prezidenti USA a ich manželky dostali vakcínu proti koronavírusu.



Do tejto iniciatívy na podporu očkovania sa nezapojili Donald Trump ani jeho manželka Melania. Obaja sa dali zaočkovať v januári ešte pred odchodom z Bieleho domu, avšak táto informácia prenikla na verejnosť až o niekoľko týždňov neskôr.