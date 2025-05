Bývalí rukojemníci vyzvali Netanjahua a Trumpa na návrat zajatcov

Jeruzalem 15. mája (TASR) - Desiatky bývalých rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy vyzvali v stredu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua i amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosiahnutie „komplexnej dohody“ o návrate všetkých stále väznených zajatcov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



V spoločnom liste zverejnenom zoskupením Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb apelovalo 67 bývalých rukojemníkov na lídrov USA a Izraela, že „iba okamžitý návrat VŠETKÝCH rukojemníkov prostredníctvom dohodnutej dohody vytvorí základ pre nádej, jednotu a obnovu nášho národa“.



Fórum uviedlo, že list bol adresovaný Netanjahuovi a odoslaný Trumpovi i americkému vyslancovi pre Blízky východ Steveovi Witkoffovi a vznikol v reakcii na pondelkové prepustenie americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra.



„Veríme, že izraelská vláda teraz stojí zoči-voči skutočnej príležitosti vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Naliehavo žiadame všetkých zúčastnených na tomto procese: Prosím, neodchádzajte, kým nebude podpísaná komplexná dohoda,“ uvádza sa v liste.



„Väčšina izraelskej spoločnosti chce, aby boli rukojemníci doma – aj za cenu zastavenia vojenských operácií,“ cituje z listu AFP.



Rokovania o prepustení zajatcov zadržiavaných v Pásme Gazy prebiehajú a najnovšie sa konajú v katarskom hlavnom meste Dauha. Samotný Netanjahu uviedol, že do Dauhy, ktorú v stredu navštívil aj Trump, vyslal delegáciu. Netanjahuova kancelária uviedla, že premiér s Witkoffom a jeho vyjednávacím tímom rokoval o „otázke rukojemníkov a nezvestných“.



„V najbližších dňoch vstúpime s plnou silou do Gazy, aby sme dokončili operáciu,“ povedal v pondelok Netanjahu počas stretnutia s vojakmi v zálohe. „Dokončenie operácie znamená poraziť Hamas. Znamená to zničiť Hamas,“ dodal.



Vojna v Pásme Gazy sa začala bezprecedentným útokom palestínskych militantov napojených na Hamas na územie Izraela 7. októbra 2023, pripomína AFP. Zahynulo pritom 1218 ľudí na izraelskej strane, väčšinou civilistov, vyplýva zo štatistiky tejto agentúry založenej na oficiálnych údajoch.



Z dovedna 251 rukojemníkov, ktorých počas útoku zavliekli do Gazy, tam stále zostáva 57 - vrátane 34, ktorí sú podľa izraelskej armády už mŕtvi.



Odvetná izraelská ofenzíva doposiaľ pripravila v Gaze o život najmenej 52.928 ľudí, taktiež väčšinou civilistov, vyplýva z údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré Organizácia Spojených národov považuje za vierohodné.