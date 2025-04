Bývalí rukojemníci žiadajú Trumpa o pomoc pri prepustení zvyšných

Tel Aviv 29. apríla (TASR) — Izraelskí rukojemníci, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo počas nedávneho prímeria v Pásme Gazy, v pondelok vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zabezpečil prepustenie zvyšných rukojemníkov. TASR o tom informuje s odvolaním sa správu agentúry AFP.



Bývalí rukojemníci sa poďakovali šéfovi Bieleho domu za jeho podiel na dosiahnutí prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, deň pred jeho návratom do úradu. Hamas počas neho prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 Palestínčanov z izraelských väzníc. Militanti prepustili aj piatich Thajčanov.



Izrael však 18. marca obnovil vojenskú operáciu v Pásme Gazy a deklaroval, že bude pokračovať, pokým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov.



Bývalá rukojemníčka Naama Levyová na tlačovej konferencii v Tel Avive pri príležitosti 100 dní Trumpovho pôsobenia v úrade uviedla, že 6. marca, len krátko po jej prepustení zo zajatia, sa s ním stretla v Bielom dome, kde jej sľúbil, že „sa nezastaví, kým nebude na slobode aj posledný rukojemník“.



„My, ktorí sme prežili, vieme, že ste rozhodná a nenahraditeľná sila pri záchrane životov... ale práca ešte nie je dokončená,“ povedala.



Šéfovi Bieleho domu sa poďakoval aj Keith Siegel, Izraelčan narodený v USA. Zároveň uviedol, že Washington „by mal vyvinúť tlak, okamžite obnoviť rokovania a dosiahnuť dohodu teraz, kým nie je neskoro“.



V samostatnom vyhlásení v pondelok rodina 24-ročného rukojemníka Alona Ohela, ktorý je naďalej v zajatí, uviedla, že je zranený a naliehavo potrebuje lekársku starostlivosť. Jeho otec navrhol prepustenie všetkých zranených rukojemníkov výmenou za povolenie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorú Izrael blokuje od 2. marca.



AFP pripomína, že od obnovenia bojov v Pásme Gazy prebehlo niekoľko kôl rokovaní so sprostredkovateľmi prímeria - Egyptom, Katarom a Spojenými štátmi -, avšak dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť novú dohodu medzi Izraelom a Hamasom.



Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v pondelok povedal, že prioritou je priviesť domov všetkých rukojemníkov.