Exzamestnanci administratívy USA kritizujú politiku k Izraelu a Gaze

Washington/Gaza 3. júla (TASR) - Bývalí predstavitelia administratívy prezidenta USA Joea Bidena tvrdia, že Washington svojím postojom k Izraelu a k vojne v Pásme Gazy ohrozil národnú bezpečnosť. Informovala o tom stanica BBC, na ktorú sa v stredu odvolala TASR.



Pod spoločné vyhlásenie sa podpísalo 12 činiteľov, ktorí pre nesúhlas s vládnou politikou v súvislosti s vojnou na Blízkom východe odstúpili zo svojich funkcií. Jedna z nich - Maryam Hassaneinová - rezignovala na svoj post osobitnej asistentky na ministerstve vnútra USA iba v utorok.



Signatári vyhlásenia sú presvedčení, že zahraničná politika Bidenovej administratívy ešte viac destabilizovala spomínaný región a "nasadila terč na chrbát" Spojených štátov. Súčasná stratégia podľa nich značne uškodila národným politickým a ekonomickým záujmom a v celosvetovom meradle podkopala dôveryhodnosť USA, a to v čase, keď to potrebujú najmenej: "keď svet charakterizuje nová éra strategického súperenia".



Bývalí predstavitelia Bidenovej administratívy obviňujú vládu vo Washingtone, že sa naďalej upína na "neúspešnú politiku", ktorá je nielen zničujúca pre Palestínčanov, ale ohrozuje aj obyvateľov židovského štátu.



"Americké diplomatické krytie a nepretržitý prísun zbraní Izraelu zabezpečili našu nepopierateľnú spoluúčasť na zabíjaní a násilnom vyhladovaní obliehaného palestínskeho obyvateľstva v Gaze," uvádza sa vo vyhlásení.



Pod dokument sa podpísal aj Josh Paul, ktorý do vlaňajšieho októbra pôsobil na oddelení politických a armádnych záležitostí ministerstva zahraničných vecí USA. Ide o úrad, ktorý dohliada na všetky predaje a transfery zbraní zahraničným vládam, teda aj tým vo výške miliárd dolárov pre Izrael.



Na zozname je aj bývalý predstaviteľ Bieleho domu, dvaja niekdajší zamestnanci oddelenia vzdušných síl ministerstva obrany a bývalý armádny dôstojník v Obrannej spravodajskej agentúre (DIA).



BBC oslovila rezort americkej diplomacie so žiadosťou o vyjadrenie k predmetnému vyhláseniu.



Rezort však už predtým deklaroval, že podporuje rôzne názory na politiku a zamestnanci ich mohli vyjadriť "vhodnými kanálmi". V apríli zasa hovorca ministerstva zahraničných vecí uviedol, že "USA sa na najvyššej úrovni verejne aj súkromne jasne vyjadrili, že Izrael musí dodržiavať medzinárodné humanitárne právo".