Bývalú advokátku narkobaróna El Chapa zvolili za sudkyňu

Mexiko 18. júna (TASR) - Niekdajšiu právničku mexického narkobaróna Joaquína „El Chapa“ Guzmána Silviu Delgadovú zvolili za sudkyňu mestského súdu v Ciudad Juarez na hranici so Spojenými štátmi. Vyplýva to z utorňajších výsledkov vôbec prvých mexických volieb v súdnictve, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Ľudskoprávna skupina Defensorxs označila Delgadovú, advokátku zo štátu Chihuahua a v roku 2016 právnu zástupkyňu bývalého šéfa kartelu Sinaloa, za „vysokorizikovú kandidátku“ pre jej väzby na El Chapa a organizovaný zločin. Delgadová akékoľvek obvinenia či napojenie na kartel odmieta.



Kandidatúra Delgadovej bola jednou z najkontroverznejších vo voľbách, po ktorých sa Mexiko stalo prvou a jedinou krajinou na svete, kde ľudia hlasujú o všetkých sudcoch v ľudovom hlasovaní. Delgadová opakovane tvrdila, že jej obhajoba Guzmána z nej nerobí zločinca.



Mexičania volili sudcov na 881 federálnych postov - vrátane deviatich členov najvyššieho súdu - a približne 1700 sudcov na súdy v 19 z 32 štátov federácie. Sudcov však prišlo voliť len približne 13 percent z viac než 100 miliónov oprávnených voličov, uviedol Národný volebný inštitút. Nízku účasť spôsobilo aj to, že mnohí z uchádzačov boli verejnosti málo známi.