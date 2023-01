Bývalú afganskú poslankyňu zastrelili v jej dome v Kábule

Kábul 16. januára (TASR) - Neznámi páchatelia zastrelili bývalú poslankyňu afganského parlamentu Mursal Nabizádovú, ktorá odmietla utiecť z Afganistanu, keď sa v auguste 2021 dostalo k moci fundamentalistické hnutie Taliban.



Útok sa odohral v noci na nedeľu v Kábule, v dome 32-ročnej exposlankyne. O život prišiel aj jeden z jej ochrankárov. Druhý ochrankár, ako aj brat bývalej poslankyne utrpel pri útoku zranenia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa panarabskej televízie al-Džazíra tretí ochrankár z miesta činu ušiel s peniazmi a šperkami. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá nateraz odmietla špekulovať o motívoch páchateľa.



Nabizádová bola za poslankyňu dolnej komory parlamentu zvolená v roku 2018 a zastupovala tam Kábul, uviedol afganský spravodajský web Tolo. Svoj mandát vykonávala až do augusta roku 2021, keď sa po odchode zahraničných jednotiek moci v Afganistane chopil Taliban. Mnohí afganskí politici vtedy odišli do exilu.



Počas uplynulých dvoch desaťročí sa mnohé ženy v afganskej spoločnosti dostali na dôležité pozície - stali sa sudkyňami, novinárkami, policajtkami a političkami.



Väčšina týchto žien však z krajiny utiekla, keď sa v auguste 2021 dostal k moci Taliban. Nabizádová však k nim nepatrila.



"Hoci jej ponúkli možnosť odísť z Afganistanu, rozhodla sa zostať a bojovať za svoj ľud," uviedla v rozhovore pre agentúru AFP jej bývalá kolegyňa Mariam Solajmanchilová.



Na násilnú smrť afganskej exposlankyne reagovala aj poslankyňa za nemeckú stranu Zelených Hannah Neumannová, ktorá na platforme Twitter napísala, že Taliban buduje svoj systém rodového apartheidu priamo za bieleho dňa.



Taliban od svojho návratu k moci zaviedol prísne obmedzenia platiace pre Afganky: zakázal im pracovať na verejných miestach, navštevovať stredné školy a univerzity a chodiť do parkov. Taktiež nariadili ženám, aby sa na verejnosti zahaľovali - najlepšie burkou - celotelovým závojom.



Taliban síce opakovane vyhlásil, že sa snaží o posilnenie bezpečnosti v krajine a povzbudzuje Afgancov k návratu do vlasti, ale v posledných mesiacoch došlo k niekoľkým teroristickým útokom - vrátane minulotýždňového na ministerstve zahraničných vecí, pri ktorom zahynuli a boli zranené desiatky ľudí. K tomuto útoku sa prihlásil Islamský štát, pripomenul Reuters.