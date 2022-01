Bývalú britskú zaoceánsku loď Queen Mary čakajú zásadné opravy

Na snímke loď Queen Mary. Foto: TASR/AP

Long Beach 30. januára (TASR) - Historický zaoceánsky parník Queen Mary, ktorý je už desaťročia turistickou atrakciou a hotelom v južnej Kalifornii, sa podľa predstaviteľov mesta Long Beach, ktoré loď vlastní, pripravuje na "zásadné opravy". Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP.Loď zostane zatvorená, s výnimkou bližšie nespresnených filmárskych prác, až pokiaľ sa nedokončia opravy v hodnote päť miliónov dolárov, uvádza sa vo vyhlásení mesta.," tvrdí vedenie mesta Long Beach.Dva z pôvodných záchranných člnov zostanú zachované a 13 kusov bude uskladnených. Mesto bude zisťovať, či o ne prejavia záujem múzeá alebo iné organizácie. Súčasťou opráv bude aj inštalácia nových trvalých drenážnych čerpadiel a zlepšenie systému varovania pred vniknutím vody do útrob plavidla.Mesto Long Beach získalo loď späť do svojej správy vlani. Opravy sú podľa vedenia mesta dôsledkom desiatok rokov odkladanej údržby predchádzajúcimi prevádzkovateľmi parníka. Mesto už uskutočnilo elektroinštalačné práce, ktorých cieľom bolo obnoviť osvetlenie na jednom z lodných komínov.Queen Mary bola spustená na vodu v roku 1934. Do prístavu Long Beach dorazila na konci svojej poslednej plavby v roku 1967, odvtedy je z nej hotel.