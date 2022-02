Bývalú chatu spisovateľa Bohumila Hrabala otvorili pre verejnosť

Praha 5. februára (TASR) - Stovky záujemcov pricestovali v sobotu na prehliadku bývalej chaty jedného z najznámejších českých spisovateľov Bohumila Hrabala, ktorú po prvý raz otvorili pre verejnosť. TASR prevzala túto informáciu od denníka Právo.



Nehnuteľnosť s pozemkom s rozlohou 3500 metrov štvorcových nachádzajúcu sa v osade Kersko v okrese Nymburk nedávno odkúpil Stredočeský kraj za 9,9 milióna korún od susedov Hrabalovcov, ktorí sa o ňu starali počas posledných rokov spisovateľovho života.



Keďže od smrti Hrabala (1914–1997) uplynulo tento týždeň 25 rokov, rozhodli sa interiér sprístupniť a to napriek tomu, že zatiaľ v ňom takmer nič nie je. Budúcu expozíciu momentálne pripravuje Polabské múzeum. Chceli by ju vrátiť do podoby, v akej ju Hrabal zanechal.



Už v sobotu dopoludnia čakalo v rade pred chatou obľúbeného autora, ktorý sa preslávil napríklad novelou Ostro sledované vlaky, množstvo ľudí z rôznych častí regiónu. Autá stáli pozdĺž niekoľkých kilometrov a návštevníci čakali v zástupe siahajúcom už od hlavnej cesty.



Bohumil Hrabal s manželkou kúpili chatu nachádzajúcu sa v miestnych lesoch v roku 1965 za spisovateľove literárne honoráre. Hrabal tam strávil vyše 30 rokov a vznikli tu i niektoré jeho literárne diela. "Najradšej písal vonku na lavičke pod stromami alebo na zasklenej verande," uviedol riaditeľ Polabského múzea Jan Vinduška. Dodal, že pri preberaní chaty od predošlých majiteľov objavili v garáži niekoľko pôvodných kusov nábytku, ktoré je možné aktuálne vidieť v kuchyni chaty.