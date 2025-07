Bývalú moderátorku Rossija 1 odsúdili za „schvaľovanie terorizmu“

Moskva 18. júla (TASR) - Ruský súd v piatok odsúdil bývalú moderátorku štátnej televízie Faridu Kurbangalejevovú v neprítomnosti na osem rokov odňatia slobody za šírenie „nepravdivých informácií o ruskej armáde a schvaľovanie terorizmu“. Prípad sa týka jej rozhovoru s členom Légie slobodného Ruska, ktorá bojuje proti ruským silám na Ukrajine. Informoval o tom portál Moscow Times s odvolaním na server Mediazona, píše TASR.



Úrady vzniesli obvinenia voči Kurbangalejevovej po jej rozhovore s Alexejom Baranovským z Légie slobodného Ruska, polovojenskej skupiny ruských občanov kritických voči Kremľu a invázii na Ukrajinu. Moskva zoskupenie považuje za teroristickú organizáciu. Obvinená bola aj v súvislosti so sériou príspevkov na jej kanáli Telegram. Na šesť rokov väzenia v neprítomnosti odsúdili aj Baranovského.



Kurbangalejevová Rusko opustila po anexii ukrajinského Krymského polostrova v roku 2014 a v súčasnosti žije v exile v ČR. Zatykač na ňu vydali pred rokom a generálna prokuratúra vo februári tohto roka požiadala o jej vydanie do vlasti. Mestský súd v Prahe v máji rozhodol, že ju do Ruska nevydá.



Novinársku kariéru Kurbangalejevová začala v Kazani v roku 1998. Medzi rokmi 2007 až 2014 moderovala spravodajskú reláciu Vesti v štátnej televízii Rossija 1. Neskôr pôsobila v ruskojazyčnom programe v pražskom Rádiu Slobodná Európa/Rádiu Sloboda. V súčasnosti spolupracuje s exilovou spravodajskou stanicou Govorit NeMoskva a pôsobí aj na YouTube.