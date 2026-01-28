< sekcia Zahraničie
Bývalú prvú dámu Kórey odsúdili na 20 mesiacov väzenia za korupciu
Soul 28. januára (TASR) - Súd v Soule v stredu odsúdil bývalú prvú dámu Južnej Kórey Kim Kon-hi na 20 mesiacov väzenia pre obvinenie z korupcie. Manželka odvolaného prezidenta Jun Sok-jola podľa súdu prijala luxusné dary od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia. Od obvinení z účasti na manipulácii s akciami a z porušenia zákona o financovaní politických strán ju súd oslobodil pre nedostatok dôkazov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Právnický tím Kim Kon-hi uviedol, že 20-mesačný väzenský trest za úplatkárstvo je „pomerne vysoký“. Dodal, že bude diskutovať o tom, či sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá.
Prokuratúra v decembri minulého roka - deň po oficiálnom ukončení 180-dňového vyšetrovania obvinení z korupcie - obvinila Kim Kon-hi i z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov, ako aj zo zasahovania do záležitostí štátu. Okrem toho bola obvinená aj zo zasahovania do parlamentných volieb.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal pre bývalú prvú dámu trest odňatia slobody na 15 rokov a pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur). Prokuratúra tvrdila, že Kim „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom narušiť „ústavou zakotvené oddelenie cirkvi od štátu“.
Kim zadržali ešte v auguste, všetky obvinenia odmietla. Vyšetrovatelia tvrdia, že Kim Kon-hi dostala od vodcu Cirkvi zjednotenia dve kabelky značky Chanel a náhrdelník od firmy Graff. Údajne tiež dostala luxusné šperky v hodnote viac ako 100 miliónov wonov, obraz od slávneho juhokórejského maliara I U-hwana v hodnote 140 miliónov wonov, kabelku Dior a náramkové hodinky. Jej manžel a bývalý prezident Jun Sok-jol poprel, že by o týchto daroch vedel.
Bývalú prvú dámu odsúdili necelé dva týždne po odsúdení jej manžela Jun Sok-jola na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia, ktoré sa týkajú vyhlásenia stanného práva v decembri 2024. Proti tomuto rozsudku sa odvolal.
Vo februári si Jun Sok-jol vypočuje rozsudok v prípade obvinenia zo vzbury. Juhokórejský špeciálny prokurátor predložil návrh, aby tribunál Junovi pre toto obvinenie uložil trest smrti.
