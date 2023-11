Bývalú šéfku štábu Navaľného v Tomsku poslali do vyšetrovacej väzby

Moskva 13. novembra (TASR) - Súd v ruskom meste Tomsk v pondelok nariadil vziať do vyšetrovacej väzby poslankyňu mestského zastupiteľstva Xeniju Fadejevovú, ktorá pôsobila aj šéfka miestneho štábu opozičného politika Alexeja Navaľného.



Podľa agentúry AFP o tom informoval Fadejevovej bývalý kolega z mestskej Dumy Andrej Fatejev.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) pripomenula, že Fadejevová mala od decembra roku 2021 zakázané vykonávať niektoré činnosti: napr. používať internet, komunikovať s kýmkoľvek bez povolenia vyšetrovateľa a zúčastňovať sa na verejných podujatiach.



Fatejev tvrdí, že podľa sudcu Fadejevová porušila jeden zo zákazov a preto jej pred tromi týždňami nariadil domáce väzenie.



Proti tomuto rozhodnutiu protestoval štátny prokurátor Andrej Jeriomin, ktorý označil tento trest za príliš mierny a žiadal, aby bola Fadejevová vzatá do vyšetrovacej väzby, informoval Fatejev s tým, že súd v Tomsku sa s Jeriominovým názorom stotožnil.



Po tom, ako ruské úrady v roku 2021 vyhlásili politické štáby spojené s opozičným politikom Navaľným a pôsobiace v rôznych ruských regiónoch za extrémistické, sa Fadejevová z vlastnej vôle prestala zapájať do aktivít štábu, ktorý dovtedy viedla.



Podľa právnika toto jej rozhodnutie by mohlo poslúžiť ako základ pre to, aby bola zbavená trestnej zodpovednosti. V prípade, že ju súd uzná za vinnú, hrozí jej 12 rokov väzenia.



Bývalí koordinátori Navaľného štábov v iných sibírskych mestách - Ufa a Barnaul -: Lilija Čanyševová a Vadim Ostanin boli medzičasom odsúdení na 7,5 a deväť rokov väzenia.



Prípad Fadejevovej a niekoľkých ďalších bývalých koordinátorov Navaľného regionálnych štábov je stále predmetom vyšetrovania.



Organizácia pre ľudské práva Memorial, ktorú Rusko tiež zlikvidovalo, v pondelok zaradila Fadejevovú na zoznam politických väzňov.



Samotný Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva trest 19 rokov väzenia, odsúdený bol na základe obvinenia z extrémizmu.



Fadejevová bola za členku mestského parlamentu v Tomsku, ležiacom v západnej Sibíri v ázijskej časti Ruska, zvolená v roku 2020. Komunálne voľby sa konali len niekoľko týždňov po tom, čo bol Navaľnyj počas predvolebnej kampane na Sibíri otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok, doplnila agentúra AFP.